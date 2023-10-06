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Стало известно, что россияне страхуют чаще всего

Опрос: россияне чаще всего страхуют автомобили, недвижимость и жизнь
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Число россиян, которые пользуются страховыми продуктами, за два года выросло на 5 п.п. — с 40% в 2021 году до 45% в 2023 году. Чаще всего страхуют автомобили, недвижимость и жизнь. Такие данные были получены в ходе опроса ко Дню российского страховщика, который провели «СберСтрахование жизни», «СберСтрахование» и аналитики медиахолдинга Rambler&Co. Результаты появились в распоряжении «Известий» 6 октября.

72% россиян приобрели полис, чтобы избежать финансовых потерь. Каждый десятый (10%) защищает себя во время путешествий. Еще 9% страхуются, чтобы формировать накопления и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Любопытно, что 9% из числа тех, кто пользуется страховками, приобретают все эти виды полисов.

Наиболее востребовано страхование автомобиля — его выбирают 41% опрошенных. Далее идет защита недвижимости — 19%. В 2021 году доля тех, кто страхует и недвижимое имущество, и машину, составляла 52%, а в 2023 году она достигла 60%.

15% участников опроса в 2023 году приобрели полис для путешествий за границу, еще столько же (15%) застраховали жизнь и здоровье. 8% купили страховку при оформлении ипотеки или потребительского кредита. Всего 1% позаботились о страховании домашних животных. Всё вышеперечисленное также есть у 1% участников исследования.

За прошедшие два года доля тех, кто не пользуется страховками, снизилась с 60% до 55%. Среди основных причин россияне назвали нежелание тратить деньги (48%) и отсутствие смысла лично для себя (тоже 48%). 3% полагают, что если застрахуются, то обязательно что-нибудь случится, а 1% убежден, что уж с ним-то ничего плохого случиться не может.

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В сентябре «Известия» выяснили, что после резкого повышения ключевой ставки до 12% в августе участники рынка увеличили гарантированную доходность по продуктам накопительного и инвестиционного страхования жизни. По первому виду проценты выросли на 1–2 п.п., примерно до 11–12% годовых.

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