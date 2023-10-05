Прийти со своим: лишь 20% банков сообщают заемщикам о праве выбрать страховую

Всего 20% банков из топ-30 по кредитованию физлиц размещают информацию о том, что заемщик может сам выбрать страховщика и при этом сохранить льготную при наличии защиты ставку, выяснили «Известия». Хотя должны это делать с 1 сентября, как и принимать любые полисы, а не только аффилированных компаний, рассказала начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева. И даже те банки, которые такую информацию размещают, прибегают к уловкам, чтобы сделать ее максимально недоступной для потребителя. А в пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что регулятор уже выявил несколько нарушений, которые касаются ограничения заемщику периода для смены страховщика, хотя закон позволяет это делать в течение всего срока кредита.

Сообщение «с хитринкой»

В среду, 4 октября, Центробанк и ФАС опубликовали совместное письмо, в котором предупредили банки о необходимости соблюдать вступившее 1 сентября в силу постановление правительства, касающееся страхования рисков заемщиков. Напомним, что в основе документа — возможность граждан самостоятельно выбрать страховщика при кредитовании. И банки должны принять полис компании, если она имеет кредитный рейтинг не ниже «А–», а также соответствует требованиям кредитной организации. Кроме того, они не могут изменить процент, если клиент воспользовался услугами неаффилированного страховщика.

В обязанности банкам также вменили информировать заемщиков о наличии у них такого права. Поскольку, как считают в ФАС, именно неосведомленность клиентов позволяет участникам финрынка навязывать продукты своих страховщиков по завышенной цене.

Действительно, как показывает практика, большую часть (иногда до 90%) суммы, которую заемщик платит за страховку при необеспеченном кредитовании, уходит в виде комиссии банкам как агентам. При этом при наступлении страхового случая выплаты не покрывают заемных средств. Самостоятельно приобретенная страховка зачастую обходится в разы дешевле.

Однако пока банки не только не готовы принимать сторонние полисы, но и даже информировать о том, что такое право у заемщика есть.

Как сообщила Ольга Сергеева, ФАС уже провела мониторинг сайтов топ-30 банков, которые наиболее активны в кредитовании физлиц, на предмет размещения соответствующей информации. Пока показатель низкий. Только 20% этих организаций опубликовали такие сведения.

Но и они сделали это, по выражению представителя антимонопольного ведомства, «с хитринкой». Анализ сайтов на доступность и легкость восприятия публикаций показал, что, например, некоторые банки разместили информацию в разделе «Партнерам», куда вряд ли заглянет заемщик, нашлись и те, кто просто опубликовал постановление правительства без всяких разъяснений, которые необходимы неподготовленным клиентам.

— В качестве лучшей практики мы видим размещение этой информации в разделах, которые посвящены самому кредитному продукту. Именно там человек смотрит ставку и прочие условия, а страхование является частью этого продукта, — пояснила Ольга Сергеева.

По ее словам, информация должна быть донесена понятным для заемщика текстом или необходимо дать отсылку к документу, где об этом можно прочитать.

— Мы будем мониторить и настаивать именно на таком информировании заемщика, — подчеркнула представитель ФАС.

Без срока дальности

Несколько нарушений в плане выполнения требований постановления выявил уже и Центробанк, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там пояснили, что они касаются ограничения заемщику временного периода для смены страховой компании, хотя закон позволяет это делать на протяжении всего срока жизни кредита. Сведения об этих случаях направлены в ФАС, которая уполномочена принимать меры за выявленные нарушения.

Антимонопольное ведомство также проанализировало, как банки раскрывают свои требования к страховщикам. Тут показатель оказался чуть выше, чем в случае с информированием заемщиков о правах: почти 40% кредитных организаций такие сведения опубликовали. Если банк не обнародует эти данные, то это может быть расценено как недопустимая практика.

При этом кредитным организациям оставили право отказать в приеме полиса, если он не соответствует ее требованиям.

— Бывают полисы, которые действительно не обеспечивают страховую защиту, — пояснила Ольга Сергеева.

Но что мешает банку выставить такие требования, что под них попадет только свой страховщик? По словам представителя ФАС, должна быть разумность и адекватность требований. И банкам не стоит рассчитывать, что к ним не возникнет вопросов, предупредила она.

Если банк устанавливает неправомерные требования, то такого рода отказ расценивается как недопустимый, подтвердил юрист КА «Юков и партнеры» Владимир Крыгин.

Передел доходов

Как считают в ФАС, информирование очень важно, поскольку позволяет клиенту выбрать страховщика, а тому, в свою очередь, побороться за клиента. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», сейчас 59 компаний имеют кредитный рейтинг «А–» и выше.

— Только в этом случае заемщик может принять осознанное решение, и это усилит конкуренцию на страховом рынке. Мы ожидаем, что страховые компании, которые не аффилированы с тем или иным банком, смогут побороться за клиента. Это снизит, по крайней мере, ценность банковского канала с точки зрения его затратности. Если страховщик может не платить большие комиссионные вознаграждения, то это будет удачным вариантом, — заявила Ольга Сергеева.

По свежей статистике, в первом полугодии 2023-го на банки приходилось около 60% комиссионного вознаграждения страховых компаний и они получили 115,3 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2022-го.

Как считает глава регионального блока проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Галактион Кучава, именно с потерей доходов от комиссий и прибыли аффилированных страховщиков связано нежелание кредитных организаций размещать важные с точки зрения прав заемщика сведения на видном месте с подробными разъяснениями в понятной и доступной форме. Это касается и прав, связанных со свободой выбора страховой компании, добавил эксперт.

Иного мнения придерживаются в страховом и банковском сообществе. Так, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин отмечает, что задержка с реализацией вполне объяснима, поскольку существует достаточно много технических моментов во взаимодействии всех участников процесса. И необходимо время на настройку механизмов под новые требования.

Также он обращает внимание на то, что есть детали, которые еще требуют решения.

— Например, как кредитной организации проверить подлинность полиса и его статус, как и с кем взаимодействовать при наличии каких-либо вопросов или ошибок и т.д.? — сказал вице-президент ВСС.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алейсей Войлуков отметил, что изменения влекут за собой серьезное повышение операционной нагрузки на кредитные организации по проверке страховых полисов на соответствие требованиям к услуге.

— Не говоря уже о том, что для полисов, выданных страховыми компаниями, не выступающими партнерами конкретной кредитной организации, с которыми не налажены API-интеграции, возникает проблема проверки действительности. Автоматизированные информационные системы страховых объединений и Банка России, а также текущий этап внедрения страховыми компаниями открытых API — а они пока рекомендательные — не позволяют осуществлять автоматизированные поверки полисов страхования, от которых зависят условия потребкредитования, — подчеркнул он.

Таким образом, уверен Алексей Войлуков, можно говорить, что инфраструктура не в полной мере готова к требованиям постановления. По мнению Галактиона Кучавы, соблюдать их будут в случае ощутимого и неотвратимого наказания.