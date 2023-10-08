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Сальдо прокомментировал сообщения об убийстве 22 жителей Снигиревки

Сальдо: для киевского режима расправа над жителями — обычная практика
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Не доверять сообщениям об убийствах в сентябре этого года украинскими экстремистами 22 мирных жителей города Снигиревка Херсонской области нет оснований, заявил 8 октября в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо. Информация о данных убийствах появилась в СМИ ранее в этот же день.

По словам губернатора, для киевского режима подобные расправы являются обычной практикой. Похожая ситуация произошла в населенном пункте в ноябре 2022 года, когда члены украинских вооруженных формирований убили более 20 граждан за подозрение в симпатиях к России, напоминает Сальдо.

Он отмечает, что последняя расправа является еще более вопиющей, поскольку в этот раз убийства были совершены членами радикально-националистической организации. По мнению губернатора области, это означает, что украинский режим отдал репрессии на откуп неонацистам. При этом вина за убийства мирных людей ложится не только на исполнителей, но и на украинское руководство, подчеркнул Сальдо.

Ранее 8 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило об убийстве членами «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская группировка) 22 мирных жителей в Снигиревке под Херсоном. По этим данным, убийство произошло 13 сентября на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории.

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В марте глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил об организации киевским режимом концлагеря в Одесской области для украинцев, которые не хотят участвовать в боевых действиях против России. Речь шла о содержании людей в тюремных условиях и пытках мобилизованных в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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