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Источник сообщил об убийстве членами «Правого сектора» 22 жителей Снигиревки

«РИА Новости»: члены «Правого сектора» убили 22 мирных жителя Снигиревки под Херсоном
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Снигиревке под Херсоном, на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории, членами «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская группировка) были убиты 22 мирных жителя. Об этом 8 октября сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах РФ.

По словам собеседника, погибшие были украинцами, которые придерживались пророссийских взглядов. Их убили 13 сентября.

Источник указал, что были получены данные пятерых убитых украинцев, пишет «Газета.Ru».

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В конце августа стало известно, что в Херсонской области задержали гражданина Украины, причастного к деятельности «Правого сектора». Мужчина вступил в экстремистскую организацию в 2014 году. В Сети он публично призывал к вступлению в группировку, а также обучал ее членов базовым навыкам стрельбы. В отношении него возбуждено уголовное дело об экстремизме (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

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