Брат и отец рассказали о гибели представленного к званию Героя России Егорова

Рядовой Дмитрий Егоров, который погиб, отстаивая позиции ВС РФ в ДНР, был представлен к званию Герой России. «Известиям» удалось поговорить с братом и отцом военнослужащего.

По словам отца, Николая Алексеевича, ему сообщили о гибели сына дважды. Сначала позвонил его сослуживец, рассказал, что сын погиб в бою с ВСУ, уничтожив шестерых боевиков.

«Потом на другой день позвонил командир роты, сказал, что ваш сын погиб, уничтожил шестерых украинцев и показал себя как настоящий герой и его представили к высокой государственной награде», — рассказывает отец погибшего.

Старший брат Алексей сначала не поверил, что его брат умер.

«Я, конечно, переспросил: «Может, он ранен?» Ответили, что, к сожалению, нет», — говорит мужчина.

В подвиге Дмитрия никто из домочадцев даже не сомневался, потому что с самого детства он показывал себя очень смелым и упорным.

«Я ждал от него такого. Он с детства был смелым, находчивым и всегда выходил из любой ситуации победителем. Когда он в армии служил (он в танковых войсках служил), его хвалили. Письмо пришло от командования, что сын проявляет себя смелым воином. Благодарность мне объявили», — рассказал Николай.

Как выяснилось позже, в семье Дмитрия вся семья как по отцовской, так и по линии матери — военные, все служили. Егоровы, можно сказать, династия военных.

«Вот мой сын собирается в армию 18 октября. Он хочет в ту же бригаду, 155-ю, где его дядя служил», — говорит Алексей.

Похоронить Дмитрия семья планирует рядом с матерью, которая не выдержала новостей о гибели сына и умерла почти сразу после новостей. «Услышав, что ее сын погиб, не выдержало ее сердце», — сказал Николай.

В семье подвигом Дмитрия гордятся, хотя сам бы он сказал, что не сделал ничего сверхъестественного.

«Он сказал бы: «Ну, так себе. Как наши солдаты делают, я так сделал. Ничего так особенно не сделал». Но все-таки он сделал, оказывается, раз Родина так высоко оценила», — отметил отец Героя России.

Ранее, 7 октября, министр обороны России Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя Российской Федерации. Награда будет вручена посмертно.

Противник попытался наступить с помощью применения кассетных боеприпасов. Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой. Военный сумел уничтожить часть штурмовой украинской группы, которая превосходила по силе. Благодаря своим действиям Сунтар заставил противника отступить.