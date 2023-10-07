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Шойгу представил погибшего в ходе СВО рядового к званию Героя России

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Министр обороны России Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя Российской Федерации. Как сообщили 7 октября в сообщении Минобороны РФ, награда будет вручена посмертно.

Как указывается, в составе подразделения военнослужащий с позывным Сунтар принял бой с превосходящими силами противника вблизи населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики.

Противник попытался наступить с помощью применения кассетных боеприпасов. Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой. Военный сумел уничтожить часть штурмовой украинской группы, которая превосходила по силе. Благодаря своим действиям Сунтар заставил противника отступить.

«В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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В конце сентября Шойгу представил Ивана Калашникова к званию Героя России за бой под Урожайным, когда под его командованием российские военнослужащие противостояли 12 украинским штурмовикам.

Президент РФ Владимир Путин принял у себя военных и поблагодарил бойцов за проявленный героизм. На встрече с главой государства присутствовали Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они удостоены государственных наград.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите телеканал «Известия».

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