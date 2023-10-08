Квартиры с необычной планировкой в Москве оказались дороже на 20%

Квартиры с необычными планировками — редкие лоты на рынке недвижимости Москвы. Их стоимость выше в среднем на 20%, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным аналитиков, сегодня среди самых необычных примеров планировки на столичном рынке недвижимости можно найти квартиры на верхних этажах с дровяными каминами, террасами, студии с выходом на крышу и даже трехэтажные квартиры.

Еще один вариант необычной планировки — зимний сад, причем иногда его площадь может превышать площадь самого жилого помещения.

«Особенно на рынке востребована спальная антресоль — второй ярус, где устанавливаются матрац, тумбочки и даже шкафы. Такое проектное решение часто выбирают покупатели малогабаритных квартир», — сказали эксперты.

Также специалисты рассказали, что найти нестандартные планировки можно не только в высотных домах, но и в урбан-виллах — малоэтажных постройках с общим входом, рассчитанных на ограниченное количество квартир. Городские виллы сами по себе представляют редкий и необычный формат жилья. Также такое пространство отличают больший простор и неординарное проектирование.

«Квартиры с необычными проектами планировок — достаточно редкий формат на вторичном рынке жилья. Доля таких лотов составляет не более 7%. Например, в доме на 500 квартир лишь четыре будут предполагать возможность установки камина. Если говорить о террасах, то они есть только на верхних этажах, причем выход во внутренний дворик будет у жильцов только пары квартир, а в остальных есть лоджии. Студии с выходом на крышу — это вовсе единичный формат», — рассказывает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

По данным аналитиков, необычные проекты помещений востребованы среди небольшой целевой аудитории. Доля покупателей таких лотов не превышает 10%. В частности, нестандартные квартиры популярны у творческих натур, представителей креативных индустрий, блогеров или, например, тех, кто планирует открыть свою студию или мастерскую.

«Всегда есть те, кто хочет квартиру «не как у всех», и столичный рынок недвижимости отвечает на этот запрос. Конечно, лоты с необычными планировками стоят дороже. Обычно неординарный проект прибавляет в цене от 20%. Еще большая наценка будет, если помимо интересного проектного решения есть хороший вид из окна. Например, в квартире бизнес-класса стандартной площади от 45 до 50 кв. м за 30 млн рублей, из окна которой видно «Москву-Сити», доплата за пейзаж составит от 1,5 млн до 3 млн рублей», — сказала Мищенко.

Ранее в этот день сообщалось, что в России набирает обороты тренд на продажу квартир вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку.