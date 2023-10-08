Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили об освобождении удерживаемых на юге страны в заложниках израильтян
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Недвижимость
Россияне стали продавать дешевую ипотеку
Общество
Эксперт Кошкин объяснил неготовность армии Израиля к атаке ХАМАС
Мир
В ООН сообщили о 20 тыс. внутренне перемещенных лиц в секторе Газа
Мир
Блинкен призвал Палестину к восстановлению стабильности в регионе
Мир
Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям
Мир
В Вене прошел митинг в поддержку палестинской группировки ХАМАС
Мир
Алиев обвинил Францию в возможной напряженности на Южном Кавказе
Спорт
Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» в гостевом матче
Мир
В Эквадоре был убит еще один подозреваемый в гибели кандидата в президенты
Общество
Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником
Мир
Росавиация временно ограничила ночные вылеты из РФ в Израиль

В матче «Милана» и «Дженоа» вратари обеих команд были удалены с поля

В матче Серии А «Милана» и «Дженоа» судья удалил вратарей обеих команд
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tano Pecoraro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матч восьмого тура Серии А чемпионата Италии по футболу 7 октября запомнился не победой «Милана» над «Дженоа» с минимальным преимуществом — 1:0, а рокировкой голкиперов. Оба вратаря получили красные карточки и были удалены с поля.

Единственный гол в игре забил на 87-й минуте нападающий «Милана» Кристиан Пулишич. На 9-й компенсационной к основному времени минуте вратарь победителей Майк Меньян получил красную карточку за прыжок за штрафную линию, в котором вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею, сообщил «Спорт-Экспресс».

Форвард Оливье Жиру встал в пустые ворота миланцев. После игры он признался, что никогда такого с ним не происходило, но он горд командой и возможностью сделать «отличный сейв в игре».

Вратарь соперников Хосеп Мартинес тоже недолго продержался на месте. С двумя желтыми карточками после фола в атаке судья удалил с поля и его. На замену встал другой вратарь «Дженоа» Никола Леали Кони де Винтер.

По итогам матча «Милан» возглавил турнирную таблицу национального первенства с 21 очком. «Дженоа» с восемью очками занимает 15-ю строчку рейтинга.

«Свое возвращение в еврокубки восприму как чудо из чудес»
Арбитр Сергей Карасев — о шансах на отмену санкций, прошедшем сезоне РПЛ и диалогах с футболистами

В Монако 31 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Он завершится 13 декабря. Финал пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Великобритания и Ирландия совместно примут чемпионат Европы по футболу 2028 года (Евро-2028), о чем стало известно 4 октября. Обе страны получат право на проведение турнира из-за отказа Турции бороться за организацию соревнований. Вместо этого Турция планирует совместно с Италией принять чемпионат Европы в 2032 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023