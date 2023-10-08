В матче «Милана» и «Дженоа» вратари обеих команд были удалены с поля

Матч восьмого тура Серии А чемпионата Италии по футболу 7 октября запомнился не победой «Милана» над «Дженоа» с минимальным преимуществом — 1:0, а рокировкой голкиперов. Оба вратаря получили красные карточки и были удалены с поля.

Единственный гол в игре забил на 87-й минуте нападающий «Милана» Кристиан Пулишич. На 9-й компенсационной к основному времени минуте вратарь победителей Майк Меньян получил красную карточку за прыжок за штрафную линию, в котором вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею, сообщил «Спорт-Экспресс».

Форвард Оливье Жиру встал в пустые ворота миланцев. После игры он признался, что никогда такого с ним не происходило, но он горд командой и возможностью сделать «отличный сейв в игре».

Вратарь соперников Хосеп Мартинес тоже недолго продержался на месте. С двумя желтыми карточками после фола в атаке судья удалил с поля и его. На замену встал другой вратарь «Дженоа» Никола Леали Кони де Винтер.

По итогам матча «Милан» возглавил турнирную таблицу национального первенства с 21 очком. «Дженоа» с восемью очками занимает 15-ю строчку рейтинга.

В Монако 31 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Он завершится 13 декабря. Финал пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Великобритания и Ирландия совместно примут чемпионат Европы по футболу 2028 года (Евро-2028), о чем стало известно 4 октября. Обе страны получат право на проведение турнира из-за отказа Турции бороться за организацию соревнований. Вместо этого Турция планирует совместно с Италией принять чемпионат Европы в 2032 году.