В Санкт-Петербурге выпал первый снег

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вечером 7 октября выпал первый снег, об этом сообщил телеканал «78». Кадры появились в распоряжении «Известий».

«Разгул непогоды в городе продолжается. Шквалистый ветер до 23 м/с, дождь, а местами и мокрый снег затрудняют петербуржцам путь домой. Уровень воды в Неве превышает отметку в 160 см», — передает издание.

Телеканал отмечает, что в некоторых населенных пунктах Ленинградской области из-за непогоды произошли отключения электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе региона, аварийные службы уже работают над устранением проблемы.

Кроме того, по словам местных жителей, электрички задерживаются на Витебском направлении. Предположительно, это связано с повалившимся на пути деревом.

Ранее 7 октября сообщалось, что сильный ветер повалил светофор и деревья в Санкт-Петербурге. Сотрудники коммунальных служб с самого утра устраняли последствия порывистого ветра.