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Сюжет:

В МИД РФ указали на антироссийский вектор внешней политики Швейцарии

Захарова: РФ учтет антироссийский вектор развития внешней политики Швейцарии
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Внешнеполитическая стратегия Швейцарии с 2024 по 2027 год является достаточно антироссийской, Москва примет во внимание этот план при выстраивании отношений с Берном. Об этом 7 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что в соответствующем документе швейцарское руководство намерено обеспечить безопасность на Европейском континенте от России, а не вместе с ней.

«Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор», — приводятся слова Захаровой на сайте дипведомства.

Она указала, что в проекте стратегии внешней политики Берна был зафиксирован демонтаж принципов «вечного нейтралитета». По словам Захаровой, РФ учтет это при выстраивании отношений со Швейцарией в будущем.

В конце сентября был представлен проект стратегии швейцарской внешней политики. Его планируется принять в начале 2024-го после нескольких консультаций на различных уровнях властей страны.

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В этом же месяце норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии сильно пострадала в результате проведения спецоперации РФ.

До этого, в феврале, Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета и поддержке неонацистов в Киеве. В частности, Берн официально осудил спецоперацию, поддержал санкции Евросоюза, заблокировал счета ряда физлиц и юрлиц из РФ, а также запретил оказание услуг российскому правительству.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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