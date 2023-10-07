Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН решительно осудил нападение ХАМАС на Израиль
Мир
СМИ сообщили о минимум 100 погибших при атаке на Израиль
Армия
Над Крымом сбили переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200
Мир
Армия Израиля заявила об авиаударах по многоэтажкам в секторе Газа
Мир
В США заявили об удивлении Байдена от числа противников помощи Украине
Мир
Жители выстроились в очередь в пункт сдачи крови в израильской Хайфе
Мир
ЦАХАЛ подтвердила захват израильских заложников боевиками ХАМАС
Мир
Нетаньяху высказался за продолжительную военную операцию в секторе Газа
Мир
СМИ назвали нападение ХАМАС на Израиль провалом разведки страны
Политика
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет
Мир
Политолог указал на улучшенную подготовку ХАМАС к нынешней атаке на Израиль
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе после выхода армян
Сюжет:

В Британии назвали возможные сроки завершения СВО на Украине

Экс-сотрудник MI6 Крук: конфликт на Украине может завершиться зимой
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецоперация на Украине может закончиться уже зимой, если Вашингтон перестанет спонсировать Киев, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью You-Tube-каналу Judging Freedom от 5 октября.

«Всё действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, нынешний этап конфликта подойдет к концу этой зимой», — заявил Крук.

Госдолг США растет в геометрической прогрессии, и если не остановить финансовую поддержку Украины, то это скажется не только на Штатах, но и на всей Европе. Также у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются резервы живой силы плюс погода портится, поэтому скоро проводить масштабные боевые действия окажется очень затруднительно, добавил бывший дипломат.

Ударными темпами: сколько западной техники и арсеналов уничтожено за неделю
Украинская ПВО не может противостоять российским ракетам

4 октября американское издание заявило о том, что из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов.

Кроме того, всё больше украинских националистов сдаются в плен российским силам. Так, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы мобилизованных солдат ВС Украины.

Также 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что трудности для ВСУ представляют минные поля российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023