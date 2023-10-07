Спецоперация на Украине может закончиться уже зимой, если Вашингтон перестанет спонсировать Киев, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью You-Tube-каналу Judging Freedom от 5 октября.

«Всё действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, нынешний этап конфликта подойдет к концу этой зимой», — заявил Крук.

Госдолг США растет в геометрической прогрессии, и если не остановить финансовую поддержку Украины, то это скажется не только на Штатах, но и на всей Европе. Также у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются резервы живой силы плюс погода портится, поэтому скоро проводить масштабные боевые действия окажется очень затруднительно, добавил бывший дипломат.

4 октября американское издание заявило о том, что из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов.

Кроме того, всё больше украинских националистов сдаются в плен российским силам. Так, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы мобилизованных солдат ВС Украины.

Также 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские националисты в рамках контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что трудности для ВСУ представляют минные поля российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.