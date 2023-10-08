Названы семь стран, где можно пострадать за шутки

Эксперты сервиса путешествий tutu 8 октября назвали «Известиям» семь стран, где можно пострадать из-за неуместного юмора. Среди них Египет, Таиланд, Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), США и Япония.

Говоря о Египте, они отметили, что здесь в 2013 году запретили популярную передачу за то, что ведущие отпустили острые и неуместные шутки в адрес властей.

«Сегодня, спустя 10 лет, по-прежнему лучше не критиковать политиков, не шутить на темы национальности, религии, традиций. За безобидную шутку можно даже угодить в тюрьму: это в 2018 году произошло с популярной певицей Ширин Абдель Вахаб, а ведь она всего лишь сказала, что не стоит пить воду из реки Нил, так как там могут быть паразиты», — предупредили эксперты.

В Таиланде, по их словам, не стоит шутить о членах королевской семьи — за это можно получить наказание. Кроме того, в этой стране нельзя наступать на деньги или рвать их, поскольку на них тоже изображен монарх.

«В Турции смешано множество культур. Молодые нерелигиозные люди наверняка не осудят подшучивание над турецкими традициями и привычками, а вот со старшим поколением нужно быть аккуратнее. Также может показаться, что в Турции слишком трепетно относятся к первому президенту Мустафе Кемалю Ататюрку. Постарайтесь это не высмеивать, вряд ли местные отнесутся к таким шуткам хорошо. Не стоит шутить и над современной экономикой — курс лиры падает, и многим совсем не до смеха», — добавили они.

Также эксперты отметили, что, чтобы понять китайский юмор, нужно долгое время прожить в стране, хорошо знать менталитет и язык.

«Многие шутки в Китае основаны на игре слов, и посмеяться над ними без знания китайского невозможно. Если хотите пошутить в компании коллег или друзей из Китая, постарайтесь как минимум избегать сложных тем: политики, истории и личных отношений. Упоминать коронавирус в юмористическом ключе тоже не стоит — разве что вы точно уверены, что в высказываниях нет ничего обидного», — предупредили в tutu.

Говоря об ОАЭ, представители сервиса посоветовали не использовать ненормативную лексику в общественных местах, в том числе на иностранном языке, даже если она часть шутки. За это могут выписать штраф или отправить в тюрьму.

В США, по их словам, лучше не шутить на тему расы и гендера, не обсуждать вес, политические взгляды и количество заработанных денег.

«В Японии вполне уместно смеяться над бытовыми неурядицами. Пошутить над собой тоже отличная идея. А вот сарказм лучше оставить при себе, даже если вы совсем недавно проверили шутку на компании европейцев, и всё прошло великолепно. Как правило, японцы шутят только с друзьями, когда чувствуют себя легко, поэтому, если новые знакомые кажутся чересчур серьезными, не переживайте и не пытайтесь всеми способами их рассмешить. И не забывайте: опоздание на деловую встречу — это серьезно. Лучше не пытаться скрасить ситуацию юмором, а просто извиниться», — подытожили эксперты.

Накануне эксперты группы компаний «Слетать.ру» поделились с «Известиями» наблюдениями из своего опыта поездок по миру и предупредили о необычных правилах в ряде стран. В частности, они рассказали, что в Таиланде путешественников осудят за доброе, на первый взгляд, желание покормить рыб в местных национальных заповедниках, так как это считается нарушением режима заповедников. Курить электронные сигареты где-либо на территории страны тоже не получится.