Эксперты предупредили путешественников о необычных правилах в ряде стран

Путешествия дарят яркие эмоции и впечатления, но во время отдыха в других странах можно также столкнуться как с забавными моментами, так и проблемами, если заранее не изучить местные законы. Эксперты группы компаний «Слетать.ру» 7 октября поделились с «Известиями» наблюдениями из своего опыта поездок по миру.

В Малайзии эксперты заметили, что байкеры часто надевают кожаную куртку наоборот. Местные объясняют это тем, что такой способ помогает спасать спину от жары, а животу, наоборот, не дает замерзать от встречающегося ветра. Еще в этой стране купюры менее $50 принимаются к обмену по заниженному курсу, а старые банкноты без магнитной полосы могут и вовсе не рассматриваться. Также в Малайзии строги к принятию солнечных ванн топлес и любому обнажению в общественных местах, так как это приравнивается к порнографии.

Оставить дома каблуки придется при посещении Акрополя. Это постановление ввели власти Греции с целью сохранения древних руин. Не брать с собой придется и жевательную резинку. Сложно представить, но до введения этого запрета на территории Акрополя было собрано 27 кг жвачки. В Сингапуре также можно получить серьезный штраф за жвачку. Под запретом даже ее ввоз в страну.

В Таиланде путешественников осудят за доброе, на первый взгляд, желание покормить рыб в местных национальных заповедниках, так как это считается нарушением режима заповедников. Курить электронные сигареты где-либо на территории страны тоже не получится. Серьезным правонарушением и неуважением будет и то, если вы наступите на национальную банкноту с изображением короля. Еще здесь совсем недавно ужесточили закон о езде на байке без прав и увеличили штрафы за его несоблюдение.

В Египте нежелательно любоваться птицами в бинокль у аэропорта, ведь это могут расценить как шпионаж за государственной авиацией. В Италии не стоит кормить голубей на площади Святого Марка. В этом случае причина легко объяснима: птицы портят памятники и могут разносить болезни. Кроме того, на Сардинии и в Тоскане россиян, вероятно, расстроит правило, запрещающее занимать себе места на общественных пляжах с помощью полотенец.

В Объединенных Арабских Эмиратах не стоит слишком ярко проявлять свои чувства в общественных местах, чтобы ваше поведение не сочли неподабающим. А в Испании слишком медленно переходящие дорогу туристы получают не только осуждающие взгляды, но и штрафы от полиции.

Такой способ экономии, как проживание друзей мужского пола в одном номере, возможен не во всех отелях Турции. Также осторожно относитесь к покупке винтажных вещей на турецких рынках — если при оценке их признают антиквариатом, вывозившего может ждать тюремное наказание.

Бывают и откровенно забавные правила. Например, в Китае вы не можете путешествовать во времени посредством фильмов и передач на телевидении: научная фантастика, по мнению местных жителей, оскорбляет историю и законы физики. В Австралии в штате Виктория — создавать дождевые облака в любое время, если вы не подтвержденный профессионал в этой области.

«Однако все правила, о которых вы читаете в интернете или которые слышите от других людей, важно перепроверять, ведь многие любопытные факты на самом деле связаны с менталитетом и культурой, а не с законодательством. Так, существует миф, рассказывающий о том, что в Китае на законодательном уровне запрещено спасать утопающих. Многие расценивают это как вмешательство в судьбу человека, что не вписывается в китайскую философию. Но на деле недавно два туриста, спасшие тонувшего жителя Китая, были награждены», — заключили специалисты.

В марте портал Detik сообщал, что на Бали в округе Южная Кута местные жители заявили о существовании «русской деревни», которая вызывает беспокойство. Иностранцы из России арендуют апартаменты и ведут себя как дома, якобы не уважая местные обычаи.