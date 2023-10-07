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В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения «Единой России»

Сенатор Кастюкевич сообщил о подрыве автомобиля секретаря отделения ЕР в Новой Каховке
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Херсонской области подорван автомобиль, секретарь местного отделения «Единой России» госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил 7 октября сенатор Игорь Кастюкевич.

«Сегодня в районе 9:30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 года рождения, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», — заявил Кастюкевич в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он назвал произошедшее терактом.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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3 октября главное следственное управление СК РФ предъявило представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении террористических актов в России. В частности, обвинения были предъявлены главе разведки минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Их обвиняют по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

За день до этого СК РФ заочно предъявил обвинение украинскому командиру, отдавшему приказ атаковать нефтебазу в Брянской области. Речь идет о сбросе двух бомб на территорию нефтеналивной станции в 2022 году. Обвинение по пунктам «а», «в» ч. 2 ст.105 («Террористический акт») УК РФ заочно предъявили командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгению Булацику.

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