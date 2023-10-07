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Маскировочное покрытие «Накидка» российских танков способно отражать ракеты Javelin

«РИА Новости»: покрытие «Накидка» российских танков может отклонять ракеты Javelin
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков может отклонить снаряды противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin производства США. Об этом 7 октября сообщил источник «РИА Новости».

«Так как «Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что это специальное маскировочное покрытие способно снижать заметность российских танков в инфракрасном и в радиолокационном диапазоне.

Также уточняется, что благодаря дымовым и аэрозольным завесам эффективность «Накидки» возрастает.

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