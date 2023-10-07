Маскировочное покрытие «Накидка» российских танков способно отражать ракеты Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков может отклонить снаряды противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin производства США. Об этом 7 октября сообщил источник «РИА Новости».

«Так как «Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что это специальное маскировочное покрытие способно снижать заметность российских танков в инфракрасном и в радиолокационном диапазоне.

Также уточняется, что благодаря дымовым и аэрозольным завесам эффективность «Накидки» возрастает.

В августе в рамках форума «Армия-2023» были представлены новые броневые автомобили «Тигр-М», выполненные в стиле машин из постапокалиптического фильма «Безумный Макс». Отмечалось, что его можно оборудовать танковым модернизированным пулеметом Калашникова или крупнокалиберным пулеметом «Корд». Боевая машина способна уничтожать пехоту, легкую бронетехнику противника и негабаритные беспилотники.