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Артиллеристы ВС РФ уничтожили узел связи и станцию РЭБ в Новомихайловке

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новомихайловке, а также улучшили свое тактическое положение на южнодонецком направлении. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя. Занято более десятка опорных пунктов противника, уничтожена живая сила, два боевика сдались в плен», — передает его слова ТАСС.

Чехов также добавил, что ВСУ потеряли пять минометных расчетов, артиллерийскую установку Paladin, боевую машину пехоты (БМП-2).

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского. Также уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного», — отметил начальник пресс-центра.

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Ранее, 3 октября, Олег Чехов сообщил, что российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были уничтожены склад боеприпасов и скопление пехоты ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного.

До этого, 2 октября, Чехов рассказал, что российские силы отразили атаки ВСУ в Запорожской области и нанесли авиаудары по позициям противника на южнодонецком направлении. Он отметил, что артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ в районе Урожайного и Макаровки в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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