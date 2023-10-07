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В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon
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В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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В США на орбиту стартовала ракета Atlas V с двумя прототипами интернет-спутников компании Amazon. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила на своем сайте компания — разработчик носителя United Launch Alliance.

«Этот запуск является первым шагом в реализации инициативы Amazon по предоставлению быстрых и доступных широкополосных услуг необслуживаемым и недостаточно обслуживаемым сообществам по всему миру», — сказал вице-президент ULA по правительственным и коммерческим программам Гэри Венц.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 14:06 (21:06 мск).

Аппараты KuiperSat-1 и KuiperSat-2 являются прототипами будущих интернет-спутников компании Amazon. Миссия направлена на тестирование спутниковой технологии.

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Ранее, 24 сентября, SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink. Запуск транслировался в соцсети. Всего SpaceX уже вывела на орбиту свыше 4,8 тыс. спутников.

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