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С мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
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С мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Dauphiné libéré: с мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
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Фото: Dauphiné libéré
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Мэр французского города Вьен Тьерри Ковач принял решение снять со здания администрации флаг Украины после заявления украинского президента Владимира Зеленского об Азербайджане. Об этом в пятницу, 6 октября, пишет издание Dauphiné libéré.

Так Ковач отреагировал на телефонные переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые касались гуманитарной помощи Баку Киеву в энергетическом секторе. О них ранее сообщали украинские СМИ.

«Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема», — приводит издание слова мэра.

Как считает Ковач, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в то время как Азербайджан «продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении». При этом он подчеркнул, что снятие флага не повлияет на поддержку Украины со стороны города Вьен.

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После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

5 октября временные наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон свернули. Военные при этом продолжают выполнять свою работу в регионе: они поддерживают взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права мирного населения.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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