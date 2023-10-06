С мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Мэр французского города Вьен Тьерри Ковач принял решение снять со здания администрации флаг Украины после заявления украинского президента Владимира Зеленского об Азербайджане. Об этом в пятницу, 6 октября, пишет издание Dauphiné libéré.

Так Ковач отреагировал на телефонные переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые касались гуманитарной помощи Баку Киеву в энергетическом секторе. О них ранее сообщали украинские СМИ.

«Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема», — приводит издание слова мэра.

Как считает Ковач, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в то время как Азербайджан «продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении». При этом он подчеркнул, что снятие флага не повлияет на поддержку Украины со стороны города Вьен.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

5 октября временные наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон свернули. Военные при этом продолжают выполнять свою работу в регионе: они поддерживают взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права мирного населения.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.