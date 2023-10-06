Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе вечером 6 октября объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Никакие другие подробности он не привел.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавательных средства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

Помимо этого, украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.