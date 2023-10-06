Адвокат Добровинский заявил о рассмотрении бизнесменом Фридманом возвращения в РФ

Российский бизнесмен Михаил Фридман рассматривает возвращение в Россию. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Александр Добровинский в пятницу, 6 октября.

«Я слышал от источника, близкого друга из Лондона, о том, что Михаил Маратович разочарован в английском правосудии и думает о том, чтобы вернуться в Москву», — сказал он.

До этого, 15 сентября, Фридман отметил в интервью для The Times, что перестал ощущать спокойствие и стабильность, находясь в Великобритании. По его словам, быть состоятельным российским бизнесменом в Лондоне без исключений считается преступлением.

28 февраля Евросоюз объявил о вводе санкций против ряда предпринимателей из РФ. Ограничительные меры альянса затронули и Фридмана.

Михаил Фридман является российским бизнесменом и миллиардером, совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.