Шесть человек пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом

В автоаварии с участием внедорожника, легкового автомобиля и «Газели» на трассе под Волгоградом пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом говорится 6 октября в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 10:00 на 566 км автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», уточнили в полиции.

«По предварительным данным, в 10:30 водитель, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero, не справилась с управлением, совершила съезд на обочину попутного направления, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Газель» и автомашиной Kia Sorento», — говорится в сообщении.

После удара Mitsubishi Pajero опрокинулся. Пострадали шесть человек, среди них дети 2013 и 2018 года рождения.

Ранее в пятницу несовершеннолетний водитель легковушки наехал на пешеходов в деревне Лямина Сургутского района и скрылся с места происшествия, два человека погибли. Кроме того, пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали.

По подозрению в совершении ДТП задержан 17-летний молодой человек.