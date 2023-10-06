Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом

0
Фото: t.me/VOLG_34MVD
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В автоаварии с участием внедорожника, легкового автомобиля и «Газели» на трассе под Волгоградом пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом говорится 6 октября в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 10:00 на 566 км автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград», уточнили в полиции.

«По предварительным данным, в 10:30 водитель, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero, не справилась с управлением, совершила съезд на обочину попутного направления, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Газель» и автомашиной Kia Sorento», — говорится в сообщении.

После удара Mitsubishi Pajero опрокинулся. Пострадали шесть человек, среди них дети 2013 и 2018 года рождения.

Ранее в пятницу несовершеннолетний водитель легковушки наехал на пешеходов в деревне Лямина Сургутского района и скрылся с места происшествия, два человека погибли. Кроме того, пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали.

Бестормозной путь: виновник ДТП с колонной детей мог уснуть за рулем
У тренера группы девочек-велосипедисток не было разрешения на проведение тренировки

По подозрению в совершении ДТП задержан 17-летний молодой человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023