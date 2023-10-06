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В подмосковной Балашихе с помощью тарана задержали водителя каршеринга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковной Балашихе водитель каршеринга столкнулся с автомобилем полиции. Об этом 6 октября сообщает Telegram-канал «112», публикуя кадры с моментом происшествия.

Водитель нарушил правила, а когда полицейские начали его преследовать, он выехал на встречную полосу и цеплял другие автомобили.

В районе торгового центра «Марс» сотрудники ДПС решили протаранить машину нарушителя. В результате никто не пострадал, но были повреждены несколько машин.

На опубликованных кадрах видно, как одна из машина ДПС преградила путь автомобилю каршеринга, таким образом остановив его. Водителя задержали. На видео показано, как полицейские осматривают багажник транспортного средства.

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Ранее, 4 сентября, на улице Широкой на северо-востоке Москвы произошла авария с участием автомобиля каршеринга и электробуса. В результате пострадали ребенок и женщина. На кадрах с места происшествия видно, как водитель каршеринга проехал перекресток на красный сигнал светофора и таким образом врезался в переднюю часть автобуса. Очевидцы сообщили, что в машине каршеринга вместе с водителем была девушка. После столкновения автомобилист скрылся с места происшествия. В тот же день мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств.

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