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Без ложной громкости: в России импортозаместили концертный микрофон

Что представители отечественной музыкальной индустрии думают о новой разработке
Фото: «Октава Дизайн и Маркетинг»
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Российские разработчики создали новую модель профессионального концертного микрофона, которая сможет заменить продукцию западных производителей, ушедших с отечественного рынка. Разработка обладает хорошими техническими характеристиками и рассчитана в первую очередь на живые выступления. По оценкам музыкантов, микрофон хорошо передает различные оттенки вокала. Однако, по словам экспертов, снятие звука от электрогитар, басов или ударных — не самая сильная сторона нового устройства.

Песню не задушишь

Разработкой новой модели профессионального концертного сценического микрофона, которая по своим характеристикам превосходит западные аналоги занимался R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг», созданный на площадке госкорпорации «Ростех». Устройство получило наименование «Октава МД-307». До последнего времени большую часть востребованного артистами электроакустического оборудования для концертов закупали в Западной Европе и США, но из-за санкций прямые поставки прекратились.

Западное оборудование практически полностью отсутствует. Импортное еще можно взять напрокат, но его для крупных проектов теперь заказывают фактически с расчетом поставки через 10 месяцев. Это серьезно повышает стоимость аренды, а как следствие и всего мероприятия. В результате, по данным наших партнеров, цены на техническое сопровождение концертов за полгода увеличились на 50–60%. При параллельном импорте стоимость западных микрофонов выросла на 40–60%. Кроме того, появились проблемы гарантийного и сервисного обслуживания, — рассказала генеральный директор центра Любовь Стальнова.

Октава МД-307

«Октава МД-307»

Фото: «Октава Дизайн и Маркетинг»

Стоимость же российской разработки примерно на 30% меньше, чем у самых популярных западных аналогов, сообщили там.

Сегодня во всем мире наибольшее распространение получили два типа микрофонов — конденсаторные и динамические. В профессиональных студиях обычно используют первые. Однако для их работы необходимы дополнительные устройства — например, микшерный пульт или внешняя звуковая карта. Динамический микрофон менее требователен к акустической обстановке и качеству аппаратуры. В силу своих эксплуатационных характеристик и малой чувствительности он идеально подходит для сцены, где его можно использовать для музыкальных инструментов, вокала или лекций.

— В сценической работе музыкальных групп большим спросом пользуются именно динамические модели за их универсальность и хорошие эксплуатационные показатели. И перед нами стояла задача разработать модель для «живых» концертов, — рассказал и.о. главного конструктора R&D-центра Павел Бельков.

«Октава МД-307» — это динамический проводной микрофон с кардиоидной характеристикой направленности: устройство захватывает большую часть сигнала перед собой и немного по бокам. Это обеспечивает защиту от возникновения помех за счет отсечения посторонних шумов, направленных с противоположной стороны от источника звука. Модель создана для работы на сцене, может также использоваться для студийной записи речи, вокала и музыкальных инструментов — клавишных, духовых, струнных и ударных.

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Вокальная партия

Новый микрофон способен воспринимать и передавать звук в диапазоне от 50 до 18 000 Гц. Он обладает высокой чувствительностью, что позволяет ему «слышать» даже очень тихий шепот. У разработки эргономичный и ударопрочный корпус из алюминия, который обеспечивает устойчивость к повреждениям.

По словам лидера группы Billy’s Band Билли Новика, разработка R&D-центра понравилась ему больше, чем популярный у профессионалов немецкий микрофон.

Он стоит на основном месте. И те пять или шесть песен, где нужно было записать вокал, я уже делал только на нем, — сказал Билли Новик.

Экспонаты шоу-рума завода «Октава»

Экспонаты шоурума завода «Октава»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По оценке музыканта, у микрофона приятно звучат высокие частоты и шипящие звуки. То есть при сохранении высокой частоты шипящие получаются мягкими. Модель дает то качество звука, которого прежде всегда достигали с помощью цифровых методов обработки. До этого у музыканта был очень хороший микрофон Sennheiser-863.

— Выпуск новой модели динамического микрофона — это большой успех для российской компании. Хотелось бы верить, что среди компонентов, которые используются при его сборке, есть и отечественная продукция, а не только китайские детали, — сказал директор компании «Байкал майкрофонс», производителя микрофонов «Союз» Павел Баздырев.

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От динамического микрофона ждут совершенно конкретных характеристик, пояснил «Известиям» звукорежиссер, руководитель студии Oktava Lab Артем Гудков. Его используют там, где не подходят конденсаторные микрофоны. В первую очередь это концертное применение, когда нужно снять звук с высоким давлением, например электрогитару, басы, ударные установки.

— Естественно, помимо вокала и речи хочется проверить возможности «Октавы МД-307» относительно этих инструментов. Хотя микрофон заявлен как универсальный, на данный момент он скорее вокальный, а остальные варианты применения динамических устройств — не его сильная сторона, — полагает он.

Кроме российского рынка «Октава» рассчитывает продавать свою разработку и в дружественных странах.

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