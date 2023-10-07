Без ложной громкости: в России импортозаместили концертный микрофон

Российские разработчики создали новую модель профессионального концертного микрофона, которая сможет заменить продукцию западных производителей, ушедших с отечественного рынка. Разработка обладает хорошими техническими характеристиками и рассчитана в первую очередь на живые выступления. По оценкам музыкантов, микрофон хорошо передает различные оттенки вокала. Однако, по словам экспертов, снятие звука от электрогитар, басов или ударных — не самая сильная сторона нового устройства .

Песню не задушишь

Разработкой новой модели профессионального концертного сценического микрофона, которая по своим характеристикам превосходит западные аналоги занимался R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг», созданный на площадке госкорпорации «Ростех». Устройство получило наименование «Октава МД-307». До последнего времени большую часть востребованного артистами электроакустического оборудования для концертов закупали в Западной Европе и США , но из-за санкций прямые поставки прекратились.

— Западное оборудование практически полностью отсутствует. Импортное еще можно взять напрокат, но его для крупных проектов теперь заказывают фактически с расчетом поставки через 10 месяцев . Это серьезно повышает стоимость аренды, а как следствие и всего мероприятия. В результате, по данным наших партнеров, цены на техническое сопровождение концертов за полгода увеличились на 50–60% . При параллельном импорте стоимость западных микрофонов выросла на 40–60%. Кроме того, появились проблемы гарантийного и сервисного обслуживания, — рассказала генеральный директор центра Любовь Стальнова.

«Октава МД-307» Фото: «Октава Дизайн и Маркетинг»

Стоимость же российской разработки примерно на 30% меньше, чем у самых популярных западных аналогов , сообщили там.

Сегодня во всем мире наибольшее распространение получили два типа микрофонов — конденсаторные и динамические. В профессиональных студиях обычно используют первые. Однако для их работы необходимы дополнительные устройства — например, микшерный пульт или внешняя звуковая карта. Динамический микрофон менее требователен к акустической обстановке и качеству аппаратуры. В силу своих эксплуатационных характеристик и малой чувствительности он идеально подходит для сцены, где его можно использовать для музыкальных инструментов, вокала или лекций .

— В сценической работе музыкальных групп большим спросом пользуются именно динамические модели за их универсальность и хорошие эксплуатационные показатели. И перед нами стояла задача разработать модель для «живых» концертов, — рассказал и.о. главного конструктора R&D-центра Павел Бельков.

«Октава МД-307» — это динамический проводной микрофон с кардиоидной характеристикой направленности: устройство захватывает большую часть сигнала перед собой и немного по бокам. Это обеспечивает защиту от возникновения помех за счет отсечения посторонних шумов , направленных с противоположной стороны от источника звука. Модель создана для работы на сцене, может также использоваться для студийной записи речи, вокала и музыкальных инструментов — клавишных, духовых, струнных и ударных .

Вокальная партия

Новый микрофон способен воспринимать и передавать звук в диапазоне от 50 до 18 000 Гц. Он обладает высокой чувствительностью , что позволяет ему «слышать» даже очень тихий шепот. У разработки эргономичный и ударопрочный корпус из алюминия, который обеспечивает устойчивость к повреждениям.

По словам лидера группы Billy’s Band Билли Новика, разработка R&D-центра понравилась ему больше, чем популярный у профессионалов немецкий микрофон.

— Он стоит на основном месте. И те пять или шесть песен, где нужно было записать вокал, я уже делал только на нем , — сказал Билли Новик.

Экспонаты шоурума завода «Октава» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По оценке музыканта, у микрофона приятно звучат высокие частоты и шипящие звуки. То есть при сохранении высокой частоты шипящие получаются мягкими. Модель дает то качество звука, которого прежде всегда достигали с помощью цифровых методов обработки . До этого у музыканта был очень хороший микрофон Sennheiser-863.

— Выпуск новой модели динамического микрофона — это большой успех для российской компании. Хотелось бы верить, что среди компонентов, которые используются при его сборке, есть и отечественная продукция, а не только китайские детали , — сказал директор компании «Байкал майкрофонс», производителя микрофонов «Союз» Павел Баздырев.

От динамического микрофона ждут совершенно конкретных характеристик, пояснил «Известиям» звукорежиссер, руководитель студии Oktava Lab Артем Гудков. Его используют там, где не подходят конденсаторные микрофоны. В первую очередь это концертное применение, когда нужно снять звук с высоким давлением, например электрогитару, басы, ударные установки .

— Естественно, помимо вокала и речи хочется проверить возможности «Октавы МД-307» относительно этих инструментов. Хотя микрофон заявлен как универсальный, на данный момент он скорее вокальный, а остальные варианты применения динамических устройств — не его сильная сторона , — полагает он.

Кроме российского рынка «Октава» рассчитывает продавать свою разработку и в дружественных странах.