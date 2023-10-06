Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

Эскалация со стороны США, которая касается украинского конфликта, толкает Россию к применению крайних мер. Об этом 6 октября заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита на учебный объект минобороны страны в Брестской области.

«Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол», — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко уточнил, что это проявляется в поставках оружия Украине, например в ее оснащении ракетами дальнего радиуса действия, пишет БелТА со ссылкой на слова белорусского лидера.

«Вы представляете: на глубину 300 км мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, президент России [Владимир Путин] и военные будут на это спокойно смотреть?» — передает издание речь Лукашенко.

Ранее, 15 сентября, Лукашенко и Путин провели очные переговоры в Сочи. Лидеры обсудили международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве.

Тогда эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что встреча Путина и Лукашенко позволяет избежать раздора между двумя странами, который пытается внести коллективный Запад.