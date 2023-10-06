Следы медведей заметили на кладбище в Мурманске
На одном из городских кладбищ Мурманска заметили следы медведей. Речь идет о погосте на 7–8-м км дороги Кола – Мурмаши. Городская администрация выступила с предупреждением.
В мэрии попросили северян быть предельно осторожными. По словам экспертов, медведи могут добывать пищу из мусорных контейнеров или питаться остатками еды, оставленными рядом с местами захоронений. В администрации просят граждан не оставлять на могилах продукты, сообщает ИА FlashNord.
Ранее, 18 сентября, сообщалось, что в Ермаковском районе Красноярского края на мужчину напал медведь. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель.
15 июля в Магадане после нападения медведя погибла девушка. Тогда прибывшие на место полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы ликвидировали животное.