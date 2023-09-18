Медведь напал на мужчину на юге Красноярского края

В Ермаковском районе Красноярского края на мужчину напал медведь. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило МЧС России.

«Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе Красноярского края. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель» — говорится в сообщении ведомства.

За ним уже вылетел Ми-8 МЧС России с сотрудниками Сибирского регионального поисково-спасательного отряда на борту.

Ранее, 15 июля, в Магадане после нападения медведя погибла девушка. Тогда прибывшие на место полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы ликвидировали животное.