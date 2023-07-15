Девушка погибла после нападения медведя в Магадане

В Магадане медведь напал на девушку, она погибла. Об этом сообщается в воскресенье, 15 июля, в Telegram-канале УМВД России по региону.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 15:00 по местному времени. Нападение животного зафиксировано в областном центре в районе Танкодрома.

На место прибыли полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы. Они обнаружили бурого медведя и ликвидировали.

Это не первый случай нападения медведя на человека за последнее время в Магадане. 19 июня в пресс-службе регионального правительства сообщали об обнаружении трупа мужчины со следами нападения. Еще троих пострадавших от хищника госпитализировали.

Вместе с этим глава министерства природы и экологии региона Олег Косолапов отмечал, что по сравнению с прошлым годом, количество обращений по поводу выхода медведей к людям, сократилось вдвое: с 32 до 16 звонков. По подсчетам охотоведов в регионе обитает около 16 тыс. медведей.

12 июня директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала «Известиям», как вести себя при встрече с диким животным в лесу.

Так, при встрече волка, лося, медведя или оленя, можно попробовать поднять над головой длинную палку — это известный прием, который поможет казаться для зверя больше, чем вы есть.