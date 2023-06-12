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Назван порядок действий при встрече дикого животного в лесу

Эксперт Лакустова: диких животных могут отпугнуть громкие звуки, музыка и горящий огонь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказал «Известиям», как вести себя при встрече с диким животным в лесу.

По словам эксперта, чтобы минимизировать неприятные последствия при встрече с дикими животными, стоит соблюдать некоторые правила. Прежде всего, в лес не стоит ходить одному или же нужно ставить в известность кого-то о своем уходе в лес и примерных сроках возвращения. С собой необходимо иметь средства связи, желательно рацию, поскольку мобильная связь ловит не везде.

В лес следует одеваться соответствующим образом. Даже летом необходимо носить сапоги и плотную одежду — она защитит от насекомых и от небольших травм — например, при падении.

«Увидев дикое животное, не стоит пытаться пойти с ним на контакт. Здоровые звери не будут нападать первыми, если вы им не угрожаете. Животных могут отпугнуть громкие разговоры, смех, музыка, горящий огонь и т.д. Не двигайтесь слишком быстро. Животное надо всё время держать в поле зрения, но не стоит смотреть ему в глаза. Надо аккуратно и плавно пытаться пятиться назад или отойти в сторону», — посоветовала Лакустова.

При встрече с диким кабаном не стоит пытаться от него убежать — животное всё равно окажется быстрее, отмечает эксперт. Самый лучший вариант в этом случае — быстро залезть на дерево.

«Не преграждайте животному пути отхода. В большинстве своем звери сами вас боятся. Если у животного есть возможность уйти, скорее всего, оно так и сделает. Не надо бросать в животных какие-либо предметы или камни, рычать, кричать на них, размахивать руками и т.д. Это может спровоцировать агрессию», — добавила специалист.

При встрече с раненым животным лучше обойти его стороной, так как оно может нанести травмы. Также лучше держаться подальше от детенышей животных. Их родители часто нападают на людей, которые пытаются приблизиться к их потомству.

«Если вы встретили волка, лося, медведя или оленя, можно попробовать поднять над головой длинную палку — это известный прием, который поможет вам казаться для зверя больше, чем вы есть. Это может его спугнуть», — добавила Лакустова.

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28 марта «Известия» сообщали о нападении тигра на человека. Это произошло на территории делянки лесозаготовителей в 40 км от поселка Мухен района имени Лазо в Хабаровском крае. Пострадавшему экстренно ампутировали руку, так как она была разорвана хищником. Позже, 30 марта, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак сообщил, что тигр напал на рабочего вследствие тяжелой болезни животного.

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