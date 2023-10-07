Пора приклопнуть: атака в Париже и подъемные за отъезд

Какая неудобная во всех смыслах проблема свалилась на Францию, кто из числа глав МИД стран ЕС оказался самым забывчивым и кому досталась престижная Нобелевская премия мира. Самые любопытные международные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Высосали все силы

Несколько телеобращений от политиков, обещание разработать специальный законопроект и, наконец, задействование на общественном транспорте собак-ищеек. Невероятно, но факт: такой переполох во Франции, потребовавший экстренных мер, вызвало нашествие клопов .

Этих кровососущих насекомых жители французской столицы и туристы заметили сначала в домах и отелях, затем в городском транспорте и высокоскоростных поездах, а позже в кинотеатрах и международном аэропорту Парижа . Это тут же подстегнуло спрос на услуги компаний, специализирующихся на борьбе с насекомыми, и, как следствие, расходы парижан — за обеззараживание своего жилья они оказались вынуждены платить в среднем около €500 .

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Нашествие клопов напугало даже Марокко — на днях там обнаружили этих неприятных насекомых на пароме, пришедшем с юга Франции в Танжер. Вовсю рассуждать о том, как предотвратить «миграцию» насекомых от соседей, принялись и в Великобритании.

Но чуть ли не главной проблемой для Франции стала имиджевая: летом 2024 года Париж принимает Олимпиаду и потому на кону теперь не только здоровье граждан, но и репутация Пятой республики.

Паспортный стоп

Встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве 2 октября загодя привлекла к себе огромное внимание из-за места проведения. Однако до украинской столицы добрались далеко не все . Глава венгерского МИДа Петер Сийярто отказался от участия в ней с самого начала, тогда как министру иностранных дел Латвии Кришьянису Кариншу и его польскому коллеге Збигневу Рау помешали проблемы со здоровьем — оба, предположительно, заразились коронавирусом.

А вот главного дипломата Швеции Тобиаса Билльстрема подвела банальная рассеянность , выяснила австрийская газета Die Presse. Он попросту забыл свой паспорт. И потому на польско-украинской границе добросовестным польским пограничникам не осталось ничего, кроме как отрядить незадачливого министра восвояси .

Владимир Зеленский на встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве Фото: REUTERS/The Presidential Office of Ukraine

Казус с паспортами произошел на днях и с еще одними высокопоставленными делегатами . В конце сентября в Казани проходил московский формат консультаций по афганскому урегулированию, на который в Россию прилетела делегация талибов (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Но на полпути к мероприятию, будучи в Москве, делегаты лишились своих паспортов — по их версии, барсетку с деньгами и документами украли у одного из членов делегации в одном из торговых центров столицы. Хотя в Telegram-каналах утверждалось, что кражу совершила одна из девушек легкого поведения на вечеринке на частной квартире. Но так или иначе, похищенное было возвращено. «У них украли барсетку, паспорта, всё это было благополучно разрешено», — сообщил на этой неделе спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Приз для Наргис

Нобелевская премия мира в этом году досталась иранской правозащитнице и вице-президенту центра «Защитники прав человека» Наргис Мохаммади . Как отмечается в заявлении Норвежского Нобелевского комитета, этой чести и награды в $1 млн она удостоена «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».

В общей сложности в нынешнем году на престижную премию претендовал 351 кандидат , среди которых оказалось 259 частных лиц, а остальная часть пришлась на десятки организаций. Большее число номинантов было отмечено лишь в 2016 году, когда кандидатов набралось сразу 376.

Наргис Мохаммади Фото: REUTERS

По давней традиции весь список претендентов должен храниться в секрете последующие полвека, однако это не мешает общественности ежегодно делиться своими догадками о том, кто может быть в шор-листе претендентов. К примеру, глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль не первый год составляет список возможных претендентов. И в этом году он даже угадал: Наргис Мохаммади была в числе названных им вероятных фаворитов наряду с афганской журналисткой и активисткой за права женщин Махбубой Серадж, филиппинской активисткой и защитницей прав коренных народов Викторией Таули-Корпуз и координатором организаций коренных народов бассейна реки Амазонки Хуаном Карлосом Джинтиахом.

В Наре на бывшие нары

Власти японского города Нара, знаменитого на весь мир своими ручными оленями и древними храмами, нашли нестандартное применение бывшей тюрьме . К весне 2026 года бывшая городская тюрьма, построенная в 1908-м и ставшая на тот момент витриной усилий правительства Мэйдзи по модернизации пенитенциарных учреждений в Японии той эпохи, превратится в роскошный отель .

Здания из красного кирпича сохранят многие старинные черты — например, окна останутся достаточно высоко, как было спланировано изначально для предотвращения побегов. Зато все внутренние интерьеры будут обновлены. Но, главное, гостям не придется испытывать на себе стесненные условия, в которых обретались заключенные, поскольку бывшие камеры объединят между собой для создания 48 номеров .

Фото: spoon-tamago.com

Изначально, к слову, здание было рассчитано на 650 человек, однако на пике там оказывалось одновременно 935 заключенных.

По какой причине эта тюрьма оказалась городу давно не нужна, неизвестно (возможно, местные жители стали куда реже совершать преступления), но уже в 2017 году заведение закрыли. И тогда же здание было включено в список культурно-исторических ценностей государственного значения. В связи с такой значимостью этого объекта вблизи с гостиницей появится и музей, открытый для всех желающих.

Добро пожаловать отсюда

На этой неделе швейцарские власти вспомнили о том, что люди склонны быстро привыкать к хорошему. И решили загодя очертить контуры политики по добровольному возвращению на родину украинцев , ныне проживающих в Швейцарии в качестве беженцев.

Согласно расчетам властей, в 2024 и 2025 годах около 80% украинцев, нашедших себе уют в Швейцарии, захотят добровольно вернуться домой. Во многом потому, что большинство из них относится к женщинам и детям, чьи мужья и отцы остались воевать на Украине. Однако порядка 20%, или около 14 тыс. человек, домой спешить не будут, и чем дольше они остаются в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что они вообще когда-либо захотят обратно на родину . Тем более что после пяти лет непрерывного пребывания в стране они смогут претендовать на документы, дающие право остаться в Европе еще на пять лет.

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