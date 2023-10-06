Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

Эксперты исследовали недвижимость возле станций БКЛ в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наименьшая стоимость 1 кв. м готового жилья зафиксирована возле таких станций Большой кольцевой линии (БКЛ), как «Текстильщики», «Варшавская» и «Печатники». Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Домклик».

По данным экспертов, у станции «Текстильщики» средняя стоимость квадратного метра составляет 269,2 тыс. рублей. У «Варшавской» — 282,3 тыс. рублей, у станции «Печатники» — 285,1 тыс. рублей.

Около «Авиамоторной» цена 1 кв. м составляет 289,9 тыс. рублей, а около станции «Лефортово» — 292,6 тыс.

Аналитики обратили внимание, что все эти станции находятся в южных и восточных районах столицы. Там развитая транспортная инфраструктура: поблизости проходят крупные автомобильные и железные дороги. В то же время станции удалены от крупных вокзалов и аэропортов.

Наиболее дорогое жилье на вторичном рынке продается возле станций БКЛ «Деловой центр» (820,5 тыс. рублей), «Шелепиха» (469,2 тыс. рублей), «ЦСКА» (436,6 тыс.). Также высокая стоимость 1 кв. м отмечается у станций «Петровский парк» (403,2 тыс. рублей) и «Хорошёвская» (401,9 тыс.).

Как рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, «анализ выставленных объявлений показал, что стоимость квартир в пешей доступности от станций БКЛ, возле которых зафиксирован наибольший объем предложения, выше средней цены по району примерно на 10%». «Однако значение ценового разрыва может варьироваться, что определяется расположением и классом жилья», — добавил он. Например, из-за большого количества жилья класса премиум около станции «Деловой центр», средняя стоимость жилья там выше медианного значения по Пресненскому району на более чем 30%.

К полугодию открытия новой линии метро в «Домклик» изучили объявления о продаже вторичной недвижимости с учетом расположения относительно станций БКЛ (по состоянию на сентябрь этого года). Рассматривались только лоты, которые находятся не более чем в 10 минутах ходьбы от них. При этом учитывались лишь те станции, рядом с которыми насчитывается не менее 10 объявлений о продаже жилья. Всего в исследовании было рассмотрено 26 станций.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023