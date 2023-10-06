Эксперты исследовали недвижимость возле станций БКЛ в Москве

Наименьшая стоимость 1 кв. м готового жилья зафиксирована возле таких станций Большой кольцевой линии (БКЛ), как «Текстильщики», «Варшавская» и «Печатники». Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Домклик».



По данным экспертов, у станции «Текстильщики» средняя стоимость квадратного метра составляет 269,2 тыс. рублей. У «Варшавской» — 282,3 тыс. рублей, у станции «Печатники» — 285,1 тыс. рублей.



Около «Авиамоторной» цена 1 кв. м составляет 289,9 тыс. рублей, а около станции «Лефортово» — 292,6 тыс.



Аналитики обратили внимание, что все эти станции находятся в южных и восточных районах столицы. Там развитая транспортная инфраструктура: поблизости проходят крупные автомобильные и железные дороги. В то же время станции удалены от крупных вокзалов и аэропортов.



Наиболее дорогое жилье на вторичном рынке продается возле станций БКЛ «Деловой центр» (820,5 тыс. рублей), «Шелепиха» (469,2 тыс. рублей), «ЦСКА» (436,6 тыс.). Также высокая стоимость 1 кв. м отмечается у станций «Петровский парк» (403,2 тыс. рублей) и «Хорошёвская» (401,9 тыс.).



Как рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, «анализ выставленных объявлений показал, что стоимость квартир в пешей доступности от станций БКЛ, возле которых зафиксирован наибольший объем предложения, выше средней цены по району примерно на 10%». «Однако значение ценового разрыва может варьироваться, что определяется расположением и классом жилья», — добавил он. Например, из-за большого количества жилья класса премиум около станции «Деловой центр», средняя стоимость жилья там выше медианного значения по Пресненскому району на более чем 30%.



К полугодию открытия новой линии метро в «Домклик» изучили объявления о продаже вторичной недвижимости с учетом расположения относительно станций БКЛ (по состоянию на сентябрь этого года). Рассматривались только лоты, которые находятся не более чем в 10 минутах ходьбы от них. При этом учитывались лишь те станции, рядом с которыми насчитывается не менее 10 объявлений о продаже жилья. Всего в исследовании было рассмотрено 26 станций.