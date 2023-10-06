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Минтранс опроверг крупный рост цен на такси в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России нет кратного роста цен на услуги такси. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от 1 до 5%), что является следствием начала учебного года и возращения населения из отпусков. Например, в Приморском крае зафиксировано снижение среднего тарифа на поездку на 7%», — сообщило ведомство.

Отмечается, что в Омской области, где был зафиксирован высокий рост среднего тарифа, аномальные показатели могут быть связаны с искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами.

«Минтранс России совместно с региональными властями, Федеральной антимонопольной службой и перевозчиками проведет работу по анализу ситуации в отдельных регионах», — заверили в министерстве.

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Ранее, 5 октября, замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко сообщил, что цены на поездки в такси за сентябрь выросли от 1 до 44% в зависимости от субъекта России. По времени ожидания машины такси рост составил около 1%.

2 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал «Известиям», что законопроект о запрете парковки автомобилей такси в жилой зоне более получаса будет подготовлен в осеннюю сессию. При этом штрафы за это могут достигать 5 тыс. рублей.

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