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На Украине заблокировали подчиненный патриарху Московскому монастырь

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Фото: соцсети
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В Ровенской области Украины Корецкий женский монастырь, который напрямую подчиняется патриарху Московскому, заблокировали люди в камуфляже. Об этом 6 октября сообщил «Союз православных журналистов» в Telegram-канале.

Как отмечается, в монастырь никого не впускают, у всех проверяют документы.

У тех, кто пытается фотографировать, удаляют снимки из телефонов.

Корецкий женский монастырь относится к Русской православной церкви (РПЦ). Это единственный на территории Украины монастырь, который непосредственно подчиняется патриарху Московскому и всея Руси.

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В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против Украинской православной церкви (УПЦ). Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Притеснения канонической Украинской православной церкви продолжаются. Так, 4 сентября в Тернопольской области полицейские оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь. Отмечается, что правоохранители это сделали, чтобы закрыть обитель и выселить монахинь.

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