Почти 32 млн рублей выделят на борьбу с бродячими собаками в Коми
Власти Коми выделят из республиканского бюджета 31,5 млн рублей на борьбу с бездомными собаками. Деньги распределят между муниципалитетами региона. Соответствующее постановление подписала первый замглавы правительства Коми Эльмира Ахмеева.
Средства направят на организацию отлова, стерилизацию, вакцинацию и возврат собак на прежнее место обитания.
Как уточняет ИА «Комиинформ», больше всего получит Ухта, каждый год по 6 млн рублей, до 2025 года. Сосногорск — по 4,7 млн рублей ежегодно до 2025 года.
Печора, Инта, Усинск и Усть-Куломский будут получать в год более 2 млн рублей в течение трех лет, а Сыктывкар — по 1,7 млн рублей. Воркуте и Вуктылу будут выделять каждый год чуть более 1 млн рублей. Остальные районы получат менее 1 млн рублей ежегодно.
Ранее сообщалось, что в Ухте бродячие собаки напали на семилетнюю девочку. В результате она получила телесные повреждения и была госпитализирована.