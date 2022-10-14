Бродячие собаки покусали семилетнюю девочку в Республике Коми

В Республике Коми бродячие собаки напали на семилетнюю девочку. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Инцидент произошел в Ухте. Согласно информации правоохранителей, животные напали на девочку и покусали ее. В результате она получила телесные повреждения.

Отмечается, что пострадавшую девочку госпитализировали.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, ответственных за организацию отлова животных без владельцев, а также компаний, оказывающих такие услуги.

Ранее, 23 сентября, В Усть-Куломском районе Республики Коми стая бродячих собак задрала 25 кур. Как отмечается в сообщении, сейчас отлов бездомных животных в районе не ведется. Муниципалитет неоднократно объявлял аукционы, но на них никто не вышел. Сейчас администрация обновляет коммерческие предложения для повторного проведения аукциона.

12 сентября СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту нападения бродячей собаки на подростка в Кировском районе Саратова.

Отмечается, что порядка двух лет региональное СУ СКР ведет расследование уголовного дела о халатности чиновников администрации Саратова, которых подозревают в бездействии и создании условий для массовых нападений бродячих собак на людей.