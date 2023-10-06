Аналитик допустил дальнейшее негативное воздействие на рубль

В ближайшее время, при сохранении рыночной конъюнктуры, негативное воздействие на рубль, вероятнее всего, не ослабнет. Такой прогноз 6 октября «Известиям» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он отметил, что снижение котировок нефти продолжило давить на рубль. За последнюю неделю котировки сырья обвалились почти на 14%, это привело к росту доллара выше 101 рублей.

«Теперь можно констатировать, что американская валюта закрепилась выше важной отметки в 100 рублей. В ближайшее время, при сохранении рыночной конъюнктуры, негативное воздействие на рубль, вероятнее всего, не ослабнет», — сказал Антонов.

По его словам, в пятницу ожидается публикация данных по уровню безработицы в США. Позиции доллара будут укреплены при позитивных показателях, и, наоборот, негатив может усилить нисходящую коррекцию индекса американской валюты, считает аналитик.

«В случае, если доллар превысит уровень сопротивления в 101,4 рубля, следующей целью продавцов станет отметка в 105 рублей. ЦБ и Минфин могут в любой момент начать действия по стабилизации и прервать обвал курса рубля», — заключил эксперт.

Ранее в этот день рубль дешевел к основным мировым валютам в ходе утренних торгов на Московской бирже, доллар превысил отметку 101 рубль впервые с 14 августа и приблизился к максимумам года в 101,75 рубля.

3 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии поводов для беспокойства из-за ослабления российской валюты. По его словам, «такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого». Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.