В Польше заявили о несоответствии принятия Украины в ЕС национальным интересам

Членство Украины в Евросоюзе не соответствует интересам Польши, заявил в пятницу, 6 октября, польский журналист и публицист Лукаш Важеха.

«Курс на поддержку членства Украины просто самоубийствен и крайне противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и следа дискуссий на эту тему», — написал он в своей соцсети X (бывш. Twitter).

По мнению Важехи, в случае принятия Украины в состав Европейского союза Варшаве придется не только платить огромные суммы денег из-за абсурдной климатической политики ЕС, но и напрямую конкурировать с Киевом. При этом польские деньги продолжат поступать на Украину в больших объемах, отметил публицист.

3 октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал Киев не портить отношения с «проверенными партнерами». Неуважение Украиной интересов Польши может сказаться на «каждом» решении страны, отметил он.

До этого, 2 октября, глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что Польша и Украина переживают период спада экономических отношений, а для нормализации отношений потребуются огромные усилия. Одной из причин он назвал разные национальные интересы, в частности, «недоразумения относительно транзита украинского зерна через Польшу».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года Украине согласовали статус кандидата в ЕС.