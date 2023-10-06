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Эксперт Дандыкин рассказал о причинах неудач ВФУ на донецком направлении

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Фото: Соцсети
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В районе Клещеевки российские подразделения заняли господствующие высоты, в то время как вооруженные формирования Украины (ВФУ) находятся в низине, из-за этого несут большие потери, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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Так он прокомментировал информацию источников «Известий» о том, что украинское командование ввело значительные силы в бой на артемовском направлении. Сейчас ВФУ пытаются там взять российские позиции в районе железной дороги, но наши бойцы уверено удерживают северо-восточную часть Клещеевки.

«Украинские боевики также торопятся, это тоже приводит к их потерям, так как они начинают допускать огрехи. Мы видим по сводке, что у вооруженных формирований Украины не получается добиться тех результатов контрнаступления, о которых они постоянно заявляли. Я думаю, что это очередная акция их, которая ничем не закончится, кроме того, что они понесут еще большие потери. А дальше Запад рассчитывает, что погода будет получше, но она также может и ухудшиться за неделю. Например, начнется сезон дождей», — объяснил Дандыкин.

Украинское контрнаступление идет на спад, им сейчас нужно переходить в оборону, но пока не понятно, как это у них получится, подытожил эксперт.

5 октября в зоне проведения спецоперации российские войска уничтожили до 620 бойцов ВФУ и 43 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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