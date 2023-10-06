В России обновился рекорд по сокращению площади квартир

За последние пять лет в Москве средняя площадь квартир стала меньше на 23,4%, а для студий этот показатель уменьшился на 13,3%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум». В Санкт-Петербурге только за последний год метраж сократился на 10%, в Ленинградской области — на 15%, рассказала исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

По данным же «Циан.Аналитики», в среднем за последние пять лет площадь квартир в крупных городах сократилась на 7–18%.



«Максимально уменьшилась площадь однокомнатных квартир — на 12–13% в бизнес- и комфортклассе, на 6–7% в премиум-классе», — рассказала «Известиям» генеральный директор «Ricci Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева.



Сейчас, по словам первого вице-президента девелоперской компании GloraX Александра Андрианова, средняя площадь студии в новостройках комфорткласса составляет 25,3 кв. м, однокомнатных и евро-двухкомнатных квартир — 38,1 кв. м, двухкомнатных и евро-трехкомнатных — 60,8 кв. м, трехкомнатных и евро-четырехкомнатных — 83,0 кв. метров.



Он отметил, что тренд на снижение площади продаваемых квартир был отмечен несколько лет назад как реакция рынка на увеличившуюся стоимость жилья на фоне снижения реальных доходов населения.



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