Путин объяснил личное отсутствие на саммитах БРИКС и G20

Президент России Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября объяснил, почему он не ездил на саммиты БРИКС и G20.

По словам главы государства, он отказался от поездки, так как счел более важным находиться в России и чтобы «не создавать проблем друзьям».

«Мы заинтересованы в том, чтобы и БРИКС, и «двадцатка» прошли на должном уровне. Да и дома дел достаточно», — сказал Путин.

Он добавил, что в случае его участия в саммитах там бы начались различные «политические выпады», чтобы сорвать мероприятия. Но в итоге они прошли «слаженно и с результатами».

Ранее, 23 августа, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе, Путин заявил, что Россия намерена провести XVI саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Он отметил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.

Также российский лидер заверил, что Москва будет продолжать работать над расширением влияния БРИКС в мире. Кроме того, страны БРИКС продолжат движение в решении вопроса создания единой валюты объединения, несмотря на сложность этого вопроса.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. При этом еще около 30 государств мира, среди которых Венесуэла, Боливия, Турция, Мексика и другие, подали заявки на присоединение к сообществу.