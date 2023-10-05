Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок
Сюжет:

Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян

0
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 5 октября ответил на слова председателя Евросовета Шарля Мишеля, который заявил, что РФ якобы предала армян.

«Чья бы корова мычала», — сказал Путин в ходе пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Он отметил, что у российских миротворцев в Нагорном Карабахе было право только наблюдать за режимом прекращения огня.

Путин также напомнил, что в 2022 году состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой Армения признала Карабах частью Азербайджана. Она проходила под эгидой Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Армения даже назвала территорию Азербайджана в километрах. По сути, был решен главный вопрос, который заключался в статусе Карабаха. Даже Армения не признала независимость Карабаха. Но в Праге признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. Потом ко мне Алиев подошел и говорит: все признали, что Карабах наш», — сказал Путин.

По его словам, после этого оставался только вопрос, как Азербайджан будет устанавливать конституционный порядок в Карабахе. Путин напомнил, что российские миротворцы погибли там, защищая армянское население.

Как заявил ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. По его словам, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента».

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

Минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

28 сентября лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

2 октября было объявлено, что процесс разоружения карабахских формирований подходит к концу. Военные сдают российским миротворцам военную технику и оружие.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023