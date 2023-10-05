Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян

Президент России Владимир Путин 5 октября ответил на слова председателя Евросовета Шарля Мишеля, который заявил, что РФ якобы предала армян.

«Чья бы корова мычала», — сказал Путин в ходе пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Он отметил, что у российских миротворцев в Нагорном Карабахе было право только наблюдать за режимом прекращения огня.

Путин также напомнил, что в 2022 году состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой Армения признала Карабах частью Азербайджана. Она проходила под эгидой Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Армения даже назвала территорию Азербайджана в километрах. По сути, был решен главный вопрос, который заключался в статусе Карабаха. Даже Армения не признала независимость Карабаха. Но в Праге признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. Потом ко мне Алиев подошел и говорит: все признали, что Карабах наш», — сказал Путин.

По его словам, после этого оставался только вопрос, как Азербайджан будет устанавливать конституционный порядок в Карабахе. Путин напомнил, что российские миротворцы погибли там, защищая армянское население.

Как заявил ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. По его словам, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента».

Минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

28 сентября лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

2 октября было объявлено, что процесс разоружения карабахских формирований подходит к концу. Военные сдают российским миротворцам военную технику и оружие.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.