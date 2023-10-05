Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Путин наградил актера Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актеру Гошу Куценко. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации в четверг, 5 октября.

В документе уточняется, что Куценко отметили наградой за большие заслуги в развитии российской культуры и искусство, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Карьера на большом экране у актера началась в 1991 году. Он прославился благодаря образам в работах «Антикиллер» и «Параграф 78». Из последних картин можно выделить «Балканский рубеж» и сериал «Инсомния». Всего же его актерская деятельность включает около 170 работ в кино и на телевидении.

Аналогичную награду также получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова, которая была отмечена за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

«Боюсь думать, что это была черта смерти»
Актер Гоша Куценко — о раздвоении личности, помощи детям с ДЦП и создателях «Спутника V»

Ранее, 18 сентября, Путин наградил актера, режиссера, художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Как отмечается в соответствующем указе, артист удостоен ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023