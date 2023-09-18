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Путин наградил Хабенского орденом Почета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин 18 сентября наградил актера, режиссера, художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в указе, Хабенский удостоен ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ордена Дружбы за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу удостоены замгендиректора МИЦ «Известия» Екатерина Павлова, замгендиректора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Тинатин Канделаки, а также почетного звания заслуженного журналиста РФ — комментатор Дмитрий Губерниев.

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Ранее, 25 августа, Путин наградил актера и режиссера Сергея Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства, а также многолетнюю творческую деятельность.

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