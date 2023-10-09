Недреманное око: как ГИБДД контролирует соблюдение режима труда и отдыха

Правила дорожного движения запрещают водителю управлять автомобилем в болезненном или утомленном состоянии. В законодательстве четко установлено, в течение какого времени человек может находиться за рулем, а когда должен отдохнуть от дороги. Корреспондент «Известий» вместе с инспекторами ДПС Восточного округа проверил, как дальнобойщики соблюдают эти требования.

Устал? Отдохни!

Запрет на управление транспортным средством в утомленном состоянии предусмотрен в п. 2.7 ПДД. Согласно приказу Минтранса № 424, по общему правилу через 4,5 часа езды водитель обязан сделать перерыв не менее 45 минут. Затем он может управлять машиной еще 4,5 часа, после чего должен отдохнуть не менее 11 часов. Следуя букве закона, эти требования распространяются на всех водителей, независимо от того, каким автомобилем они управляют.

Другое дело, что проконтролировать выполнение этих требований водителями легковых автомобилей крайне сложно. Такие машины не оснащаются тахографами (приборами, фиксирующими время нахождения водителя за рулем и время его отдыха), а потому доказать, что автомобилист находился в пути больше положенного, практически невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А вот грузовики и автобусы по закону должны быть оборудованы такими устройствами. Поэтому проверить, соблюдал ли водитель такого транспортного средства установленные требования к режиму труда и отдыха, сложностей не составляет. Аппаратура постоянно фиксирует параметры движения, а встроенный в прибор мини-принтер выдает распечатку, которую водитель грузовика или автобуса обязан предъявить инспекторам ДПС или сотрудникам Ространснадзора.

Требование об обязательном оснащении грузовиков и автобусов тахографами объяснимо: к каким последствиям может привести уснувший за рулем водитель большегрузной фуры или автобуса представить несложно. Например, по версии правоохранительных органов, именно такой водитель в начале сентября стал виновником трагедии, произошедшей в Ленинградской области, когда фура въехала в колонну подростков-велосипедистов. В этом ДТП две девочки погибли и еще семь получили различные травмы.

Нарушений немного, но они есть

По словам старшего инспектора отдела Госавтоинспекции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве майора полиции Евгения Орлова, нарушения правил установки и эксплуатации тахографов, а также случаи несоблюдения режима труда и отдыха водителями большегрузов достаточно редки. Он рассказал, что с начала года в Восточном округе было зафиксировано 64 таких нарушения.

Столь незначительное количество проступков, связанных с несоблюдением режима труда и отдыха дальнобойщиками, объясняется тем, что основной поток фур идет транзитом в обход столицы — сказывается введенный несколько лет назад пропускной режим для большегрузов для въезда в пределы МКАД. Водители фур, которым необходимо доставить груз в Москве, стараются въезжать в мегаполис ближе к вечеру. Как правило, они останавливаются на парковках на подъездах к столице и отдыхают, ожидая, когда уменьшится трафик на столичных улицах. А дальнобойщики, которые покидают Москву, обычно выезжают с погрузки, поэтому чаще всего время, проведенное ими за рулем при выезде со склада или базы, не превышает установленных нормативов. Однако, как убедились «Известия», из этого правила есть исключения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Карточка точно была»

Процедура проверки режима труда и отдыха водителей достаточна рутинна. На выезде из города инспекторы останавливают грузовики и помимо прав, документов на машину и груз просят водителей также предъявить распечатку с тахографа. Пара минут, и, взревев мотором, фура отправляется по своему маршруту.

В какой-то момент автоинспектор задерживается около очередного большегруза дольше обычного. Сквозь стекло кабины хорошо видно, как дальнобойщик суетливо рыщет по многочисленным шкафам и полочкам своего тягача. Через какое-то время он выходит из кабины и садится в патрульный автомобиль.

— Чтобы тахограф работал и фиксировал все параметры, водитель перед началом движения должен вставить в прибор специальную карточку водителя. Этот дальнобойщик ехал без нее, говорит, не знает, куда она делась. Тахограф без этой карточки не работает, а значит, режим труда и отдыха не фиксируется. Это серьезное нарушение, поэтому сейчас будем оформлять протокол, — поясняет сотрудник Госавтоинспекции.

Сам водитель убеждает полицейских, что строго соблюдает предписанные требования к режиму труда и отдыха.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Вчера карточка точно была, может, сегодня на погрузке где-то ее выронил... Я никогда не еду больше положенного, я же не враг себе. Может, на первый раз обойдемся предупреждением? — пытается оправдаться дальнобойщик .

Однако в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) за данный проступок санкция в виде предупреждения не предусмотрена. Согласно ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ («Управление транспортным средством без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами РФ требований к использованию тахографа»), за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. рублей. Поэтому, составив на водителя фуры протокол по минимальной планке (3 тыс. рублей), автоинспекторы вместе с пожеланием счастливого пути настоятельно рекомендуют ему максимально оперативно восстановить карточку, необходимую для работы тахографа.

— Иначе при следующей проверке вам будет грозить уже штраф в размере 5 тыс. рублей, поскольку в этом случае речь уже будет идти о повторном нарушении, — предупреждают дальнобойщика дорожные полицейские.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Иду без прибора

Внимание автоинспекторов привлекает сверкающий бортами новенький китайский тягач с полуприцепом. На просьбу предоставить распечатку водитель фуры только развел руками.

— Машину только вчера поставили на учет. Тахограф установить не успели, а тут срочный заказ — пришлось ехать в рейс без него, — рассказал дальнобойщик.

В этом случае автоинспекторам пришлось оформлять уже два протокола: один на водителя, другой на фирму, которой принадлежит фура. Согласно ч. 2 ст. 11.23 КоАП «Выпуск на линию транспортного средства без тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ», компании, которая допустила такое нарушение, грозит штраф в размере 20–50 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Начальство выдало новую машину и сказало ехать на погрузку. Что я должен был делать? — сокрушается водитель, убирая в папку протоколы.