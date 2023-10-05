В МЧС назвали основную причину происшествий с детьми на водоемах

Основная причина происшествий с детьми при купаниях на водоемах — это оставление их без присмотра. Об этом сообщил заместитель начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 5 октября.

«Поэтому при проведении профилактических мероприятий в первую очередь на это обращается внимание взрослых, которые находятся и отдыхают рядом с детьми», — подчеркнул он.

Также он отметил, что если брать статистику последних лет, то наблюдается рост количества отдыхающих на водоемах на территории РФ. Поэтому основная работа была направлена на выявление мест, не оборудованных для купания.

«Результатом этой работы стало выявление в этом году более 5000 мест, где люди купались в необорудованных местах. Соответственно, была проведена работа с местными властями, в первую очередь органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов для того, чтобы были приняты меры», — рассказал Мхитаров.

В частности, по его словам, порядка 71 пляжа из тех, что были задекларированы, но не были подготовлены к купанию, оборудовали всем необходимым. Кроме того, было организовано порядка 770 спасательных постов на тех местах, где люди отдыхают.

9 августа в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что купальный сезон этим летом пришлось приостановить на 2,5% от всех пляжей. В ведомстве уточнили, что в течение сезона из-за ухудшения качества воды водоемов в зоне купания приостановили по решениям органов местного самоуправления или хозяйствующих субъектов эксплуатацию 42 пляжей.