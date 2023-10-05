Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

В МЧС назвали основную причину происшествий с детьми на водоемах

МЧС РФ: основная причина происшествий с детьми на водоемах — оставление без присмотра
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основная причина происшествий с детьми при купаниях на водоемах — это оставление их без присмотра. Об этом сообщил заместитель начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 5 октября.

«Поэтому при проведении профилактических мероприятий в первую очередь на это обращается внимание взрослых, которые находятся и отдыхают рядом с детьми», — подчеркнул он.

Также он отметил, что если брать статистику последних лет, то наблюдается рост количества отдыхающих на водоемах на территории РФ. Поэтому основная работа была направлена на выявление мест, не оборудованных для купания.

«Результатом этой работы стало выявление в этом году более 5000 мест, где люди купались в необорудованных местах. Соответственно, была проведена работа с местными властями, в первую очередь органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов для того, чтобы были приняты меры», — рассказал Мхитаров.

В частности, по его словам, порядка 71 пляжа из тех, что были задекларированы, но не были подготовлены к купанию, оборудовали всем необходимым. Кроме того, было организовано порядка 770 спасательных постов на тех местах, где люди отдыхают.

Режим отдыха: можно ли детям появляться на пляже без взрослых
В некоторых регионах несовершеннолетние больше не смогут приходить на берег водоема без сопровождения

9 августа в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что купальный сезон этим летом пришлось приостановить на 2,5% от всех пляжей. В ведомстве уточнили, что в течение сезона из-за ухудшения качества воды водоемов в зоне купания приостановили по решениям органов местного самоуправления или хозяйствующих субъектов эксплуатацию 42 пляжей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023