«Испания не вводила запрет на въезд автомобилей с российскими номерами»

Испания вряд ли сможет отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшей перспективе, заявил «Известиям» посол РФ в стране Юрий Клименко . С января по август 2023 года экспорт СПГ в Испанию вырос на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, в результате чего Москва оказалась в тройке основных поставщиков . Вместе с тем испанский бизнес недоволен антироссийскими санкциями ЕС , которые лишают его выгодного рынка сбыта и препятствуют притоку российских туристов, пояснил посол. Дипломат также сообщил, что власти королевства не ввели запрет на въезд автомобилей из РФ, и рассказал, сколько вооружений Мадрид поставил Киеву .

«Всё больше испанцев пытаются глубже разобраться в причинах начала СВО»

— 6 октября в Испании пройдет неформальный саммит Евросоюза, на котором будут также обсуждаться перспективы членства Украины в ЕС и дальнейшая помощь Киеву. В конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Испании предоставить больше танков, бронетехники и систем ПВО. Как вы считаете, планирует ли Мадрид нарастить поставки вооружений для Киева в ближайшей перспективе? Есть ли пределы военной помощи Испании Украине?

— Честно говоря, меня удивляет, как европейцы при всей их неоколониальной гордости так безропотно терпят хамское отношение со стороны деятелей киевского режима, который, безжалостно кусая руки дающих, не снижает запросных позиций к покровителям . Тот же стиль ведения переговоров применялся на встрече мининдел ЕС и Украины в Толедо в конце августа этого года (30–31 августа. — «Известия»). И ничего — европейцы проглотили. Да и чего уж там греха таить, сотрудничество всё равно взаимовыгодное: одни утилизируют запасы своего устаревшего арсенала, продлевая агонию неонацистских формирований на Украине, другие «хайпуют» на горе своего народа. Ничего личного, только бизнес .

Возвращаясь к планам о новых поставках испанского вооружения, отмечу: в Мадриде о них поговаривают без конкретики , равняясь, как и другие натовские столицы, в этом вопросе на Вашингтон. Действуют по инструкции, как говорится. Вопрос в другом: чьим интересам отвечают эти установки — американским или европейским? Ответ очевиден для любого трезво мыслящего человека.

Кстати, здесь есть повод для сдержанного оптимизма. Мы ясно видим, что всё больше испанцев, уставших от черно-белых штампов западной пропаганды, пытаются глубже разобраться в причинах начала СВО и приходят к пониманию, что поставки вооружений на Украину не только способствуют затягиванию конфликта и росту потерь, но и несут реальную угрозу общеевропейской безопасности . В какие руки попадет это оружие и против кого будет использовано в итоге? Никто предсказать не может, потому что половина уже распродана на черном рынке, на радость международным террористам.

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— По вашим подсчетам, сколько Испания уже поставила вооружений Украине?

— Непросто сохранять хладнокровие, отвечая на такие вопросы. С одной стороны, это сухая статистика, а с другой — за цифрами стоят жизни наших солдат и мирного населения городов нашей страны, которые подвергаются ежедневным атакам.

Со времени начала СВО, насколько видим в официальных заявлениях, было передано 10 танков Leopard 2А4, 60 БТР М-113, 20 бронемобилей, ЗРК Skyguard Aspide (4 ПУ и 2 РЛС), шесть ЗРК MIM-23 HAWK, более 20 гаубиц и минометов, более 1 тыс. РПГ, 100 ПЗРК Stinger, 100 ПТРК Milan, а также множество боеприпасов к перечисленным вооружениям и военной технике .

При этом европейские эксперты отмечают, что объем испанских поставок незначителен : в процентах ВВП он заметно ниже, чем профильная помощь киевскому режиму со стороны других европейских столиц. Видимо, военно-политическое руководство Испании понимает угрозы участия в геополитических аферах англосаксов на Украине и не реагирует на требования Киева, Лондона и других русофобов расширить номенклатуру поставок.

Но это не означает, что мы делаем вид, будто не замечаем участия Испании в антироссийской политике Запада. Всё мы видим, всё фиксируем и учитываем в работе.

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«Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа»

— Министр энергетики Испании Тереза Рибера ранее заявляла, что Евросоюз пока не собирается запрещать импорт российского СПГ. Заинтересована ли Россия в расширении экспорта энергоресурсов в страны ЕС, в частности в Испанию?

— Россия, в принципе, заинтересована в наращивании экспорта энергоресурсов — это существенный вклад в экономику и благосостояние страны. Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа. Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше , чем за тот же период 2022-го (32,7 тыс). В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 году — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ. Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта.

Что касается в целом торгово-инвестиционных связей с Испанией, успешно углублявшихся на протяжении многих лет, то мы все-таки еще рассчитываем, что со временем возобладает логика взаимовыгодного конструктивного сотрудничества. Россия от них не отказывается, готова и дальше поддерживать и развивать экономическое взаимодействие с Испанией, в том числе в энергетической сфере, на взаимовыгодной основе.

— Сможет ли Испания отказаться от импорта российских энергоресурсов?

— Начнем с того, что для испанской экономики это было бы большим ударом, в то время как Россия наглядно продемонстрировала всему миру способность в кратчайшие сроки успешно переориентировать свою экспортную политику не просто без потерь, а зачастую весьма выгодно. Поэтому здесь риски несопоставимы.

Но если порассуждать на заданную тему, то, с одной стороны, Испания известна как один из мировых лидеров по развитию возобновляемых источников энергии, доля которых в энергобалансе страны стремительно растет каждый год. В 2022 году она достигла рекордных 42,5%. Кроме того, в русле общееэсовских установок власти принимают меры по диверсификации поставщиков энергосырья. Например, газ закупается у 19 стран. С другой стороны, с учетом значительной доли российских энергоресурсов (СПГ и ядерного топлива) в общем объеме испанского импорта сценарий с полным отказом от них в ближнесрочной перспективе представляется маловероятным и, по меньшей мере, крайне затруднительным логистически и затратным.

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«Интерес к нашей стране колоссальный»

— Есть ли запрос в испанском обществе на улучшение политических отношений с Россией?

— Да, безусловно. Прошлогодняя эпидемия русофобии, развернувшаяся в публичном пространстве Испании и других стран Западной Европы, привела к приобретению широкими слоями общества определенного иммунитета к антироссийским фейкам . По собственному опыту давно знаю толерантность и дружелюбие испанцев, в текущем году вновь убедился, что в местном обществе отсутствует русофобия.

Очевидно, что за более чем 500-летнюю историю межгосударственных отношений наших стран была создана такая ткань культурно-гуманитарных связей, разорвать которую не под силу противникам российско-испанской дружбы. Все действия еэсовских властей против нашей страны — это не более чем желание временщиков заработать политические очки перед Вашингтоном.

В личных беседах многие предприниматели, фермеры, простые граждане признают, что введенные ЕС санкции ударили по национальным интересам Испании, лишили ее одного из ключевых рынков сбыта своей продукции и притока сюда российских туристов. Скажу больше, многие высокопоставленные чиновники, в том числе ветераны испанской дипслужбы, высказывают недовольство засильем восточноевропейских приоритетов в ущерб общееэсовской повестке дня. И голоса эти звучат всё громче в местном медиаполе.

— Как санкции ударили по туристическому сектору Испании? Сохраняется ли привлекательность страны для российских туристов?

— Вы совершенно логично сформулировали вопрос: как санкции, введенные Испаний против России, ударили по ее же туристическому сектору. Жаль, что эта логика недоступна местным политикам, принимавшим и продолжающим принимать подобные решения.

Фото: ТАСС/Zuma

Как известно, Испания многие годы была одним из излюбленных и самых популярных туристических направлений для наших граждан. К сожалению, российский туризм сюда сначала существенно просел в коронавирусные 2020–2021 годы, а в 2022-м закрепился на крайне низком уровне из-за известных факторов — прежде всего закрытия прямого авиасообщения между нашими странами и заметного усложнения Мадридом визовых формальностей.

Так, в прошлом году Испанию посетило всего около 200 тыс. россиян , что на 84% меньше допандемийного 2019-го (более 1,3 млн). Вместе с тем за первые шесть месяцев 2023 года сюда прибыло более 155 тыс. наших туристов, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Вообще-то здесь всегда дорожили туристами из России, так как, согласно испанской статистике, они славятся как одни из наиболее тратящих : в среднем оставляют около €200 в день (за пребывание средний расход на человека в 2023 году составляет €1768), что, например, почти вдвое больше, чем у французов. Эти цифры говорят сами за себя. Ранее туризм из России был хорошим подспорьем для развития испанской туриндустрии, ставшей, по оценкам местных экспертов, одной из наиболее пострадавших от введенных против нашей страны санкций отраслью экономики.

— Сохраняется ли у испанцев интерес к России? Изменилась ли динамика обращений граждан Испании на выдачу российских виз?

— Интерес к нашей стране колоссальный. Сейчас он еще больше, чем раньше . А вот возможностей для его реализации в разы меньше: прекращено прямое авиасообщение, введены банковские ограничения, местные власти настоятельно рекомендуют воздерживаться от поездок в Россию. Вследствие всех этих русофобских действий испанский туризм в нашу страну радикально сократился. Это, в свою очередь, закрепило наметившуюся еще во время пандемии тенденцию к заметному снижению числа обращений за визами всех типов в российские консульские учреждения в Испании. Если в 2020 году было выдано около 21 тыс. виз, то в 2022-м — в семь раз меньше. По итогам первых девяти месяцев этого года консульским отделом посольства (без учета генконсульства в Барселоне) оформлено около 1,5 тыс. разрешений на въезд.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе



— Почему же вы тогда считаете, что интерес испанцев к поездками в Россию значителен?

— Помимо личных встреч дипломатов с представителями различных слоев испанского общества, об этом свидетельствуют получаемые нами по электронной почте письма с вопросами о порядке въезда в Россию, требованиях к выдаче виз, возможных маршрутах и рекомендуемых местах посещения. Самые умные пользуются отсутствием ажиотажа, чтобы быстро и без очередей получить российскую визу. Потом мы получаем восторженные комментарии. Радуемся за счастливчиков. Надеюсь, что со временем здесь станет более востребованной и возможность заочного оформления единой электронной визы, разрешающей пребывание в России не более 16 суток, в упрощенном порядке, о чем мы активно информируем испанцев.

— Государственное агентство налоговой службы Испании сообщало, что таможенники не станут конфисковать личные вещи россиян, которые прибывают в ЕС на рейсах не из России. Введен ли запрет на ввоз в Испанию автомобилей с российскими номерами?

— Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами . Хочется надеяться, что испанцы, в отличие от известных других государств — членов Евросоюза, подойдут к этому вопросу более взвешенно и рационально и не станут применять эту абсолютно абсурдную одиозную меру, введение которой Еврокомиссия оставила на усмотрение национальных компетентных органов.

«Связи в сфере культуры в целом удается поддерживать»

— На Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне участвует картина «Привет, мама» Или Малаховой. Насколько популярны российские фильмы в Испании? Заинтересованы ли здешние киностудии расширять рынок своей продукции в России?

— С расцветом русофобских настроений на Западе отечественные режиссеры, к сожалению, крайне редкие гости на кинофестивалях в Европе . На этом фоне вызывает искреннее уважение деполитизированная позиция организаторов крупного престижного Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, которые в прошлом и в этом годах не стали отменять показы российских фильмов. На это сейчас нужно немало мужества. И здесь его в достатке.

Как раз на днях в рамках номинации «Новые режиссеры» в одном из самых живописных городов Страны Басков состоялась премьера дебютной картины Или Малаховой «Привет, мама». В сентябре около 10 отечественных фильмов участвовало в XXII международном кинофестивале ImagineIndia в Мадриде.

Кроме того, в первой половине 2023 года на площадке Российского центра науки и культуры в Мадриде с успехом прошли показы фильмов «Нюрнберг», а также «Быть» (с выступлением режиссера Александра Ковтунца), которые привлекли широкую аудиторию.

В целом надо отметить, что испанцы традиционно проявляли повышенный интерес к российскому искусству, в том числе кинематографу . Видим, что их интерес сохраняется.

Теодор Курентзис и музыкальный коллектив musicAeterna в Сарагосе Фото: musicAeterna

— Насколько успешно развиваются гуманитарные контакты между Россией и Испанией?

— Несмотря на сворачивание в 2022 году по инициативе испанских властей всего комплекса двустороннего гуманитарного сотрудничества (в том числе на отмену ранее согласованных культурных мероприятий и приостановку межвузовских обменов), можно смело констатировать, что попытка отменить русскую культуру не нашла отклика среди значительной части испанского общества, которое по-прежнему сохраняет особый интерес к нашей музыке, живописи и литературе .

Связи в сфере культуры в целом удается поддерживать, хотя их динамика и объемы, безусловно, сейчас не идут в сравнение с периодом до украинского кризиса. В качестве примеров, подтверждающих бесперспективность отмены русской культуры, можно привести успешные гастроли музыкального коллектива musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса (май 2023 года в Барселоне, Мадриде и Сарагосе), функционирование филиала Государственного Русского музея в Малаге (в этом году было открыто несколько временных выставок русской живописи из частных коллекций), а также открытие сезона-2023/24 в Большом театре «Лисеу» (Барселона) премьерой оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин», в которой с ведущими партиями выступили российские оперные певцы — сопрано Светлана Аксенова и тенор Алексей Неклюдов.