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В Госдуме назвали НАТО угрозой всему миру

Депутат Водолацкий: НАТО является угрозой всему миру
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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что НАТО является угрозой всему миру. Таким образом он прокомментировал недавние высказывания министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что помощь Киеву является способом сдерживания «российской угрозы».

«Если проследить всё, что связано с расширением НАТО на восток, то это НАТО создает базы вокруг России. Это НАТО максимально приблизилось через прибалтийские страны, через Польшу к границам РФ. Это НАТО является сегодня угрозой всему миру», — приводит слова Водолацкого «Дума ТВ» для «Известий».

При этом он указал, что РФ будет адекватно отвечать на все поступающие в ее сторону угрозы.

«Министр обороны пусть меньше выносит сумасшедших идей, которые наносят вред в первую очередь Нидерландам. Пусть заботятся о безопасности своей страны, чем НАТО», — резюмировал депутат.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, заявил, что намерение Запада воевать до последнего украинца является нескрываемым. Рано или поздно народ Украины поймет истинный настрой союзников, допустил пресс-секретарь президента РФ.

При этом в посольстве РФ в Нидерландах подчеркнули, что недавние слова Оллонгрен подтверждают, что истинной целью Запада является борьба с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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