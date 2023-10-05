Недавние слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о причинах поддержки Украины подтверждают, что истинной целью Запада является борьба с Россией, заявило 5 октября посольство РФ в Нидерландах в своем Telegram-канале.

В частности, диппредставительство приложило к сообщению видеофрагмент выступления Оллонгрен, в котором она заявила, что помощь Украине — это «очень дешевый способ» сдерживания России и обеспечения безопасности НАТО.

«Еще одно доказательство того, что речь никогда не шла о «европейских ценностях» или «народе Украины». Речь всегда шла о борьбе с Россией», — говорится в сообщении.

Таким образом, гибель сотен тысяч людей рассматривается голландскими должностными лицами как «дешевый способ» обеспечить свою собственную безопасность, резюмировало посольство.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Оллонгрен, заявил, что намерение Запада воевать до последнего украинца является нескрываемым. Рано или поздно украинцы поймут истинный настрой союзников, допустил пресс-секретарь президента России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.