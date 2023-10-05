Европарламент поддержал начало переговоров с Молдавией о вступлении в ЕС

Европейский парламент поддержал начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС). Соответствующая резолюция принята 5 октября.

«Депутаты Европарламента проголосовали за подтверждение своей приверженности будущему членству Молдавии в ЕС и хотят, чтобы переговоры с Кишиневом о вступлении начались до конца года», — говорится в сообщении на сайте ЕП.

В резолюции отмечается, что правительство Молдавии продемонстрировало способность выполнить требования Европейской комиссии о начале переговоров о членстве. В ЕП считают, что членство Молдовы в Евросоюзе будет представлять собой геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу.

«ЕС и его государства-члены должны также увеличить свою финансовую и техническую помощь Молдавии, чтобы способствовать ее быстрой и эффективной интеграции в ЕС. Это включает в себя быстрый выпуск нового транша текущей макрофинансовой помощи Европейской комиссии», — полагают депутаты.

Европарламент призвал политических игроков Молдавии искать консенсус по наиболее важным и неотложным реформам с целью дальнейшей гармонизации законодательства страны со стандартами ЕС.

«Депутаты <…> призывают власти Молдавии продолжить работу по деолигархизации, реформе управления государственными финансами, борьбе с организованной преступностью и реформе государственного управления», — говорится в сообщении.

20 сентября стало известно, что решение о расширении Евросоюза за счет включения в его состав Молдавии планируют принять в середине декабря. Выводы Европейской комиссии на этот счет должны утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое намечено на 12-е число.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.