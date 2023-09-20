Евросоюз примет решение о присоединении Молдавии в декабре

Решение о том, стоит ли расширять Евросоюз за счет включения в его состав Молдавии, в Брюсселе планируют принять в середине декабря. Об этом сообщил «Известиям» официальный представитель Совета ЕС.

«В июне Еврокомиссия в устной форме изложила информацию о прогрессе и представит более существенную оценку усилий по реформированию Молдавии в своем пакете расширения этой осенью», — заявил он.



При этом, как только оценка ЕК будет «на руках», ее обсудят для того, чтобы принять решения по дальнейшему расширению.



Соответствующие выводы должны утвердить на заседании Совета ЕС по общим вопросам, которое намечено на 12 декабря, рассказал собеседник «Известий».



Вместе с тем, тема вступления в ЕС новых государств будет включена и в повестку заседания Евросовета, которое также состоится в последний месяц 2023-го, добавил представитель Совета ЕС.



Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.



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Скажут ли ЕС: в Молдавии ждут присоединения к Евросоюзу в декабре