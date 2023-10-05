В Москве завершился сезон работы фонтанов

Сезон работы фонтанов завершился в Москве в четверг, 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в четверг были отключены все московские фонтаны. Специалисты приступили к их очистке в преддверии зимы. Как объяснил чиновник, сначала из фонтанов сливают воду, после чего продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и прочие элементы.

После того как эти работы будут выполнены, специалисты приступят к консервации фонтанов на зиму, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По словам Бирюкова, фонтаны, имеющие сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы, на зимний период защищают специальными конструкциями, сообщает сайт kp.ru. Плавающие фонтаны будут демонтированы до следующего сезона, отмечает телеканал «360».

Зимой специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону, уточняет RT. Он по традиции начинается в Москве в последних числах апреля. В случае надобности будут обновлены фильтры и струеобразующие элементы, насосное оборудование, проведены профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики, пишет «Москва 24».

О завершении сезона работы фонтанов в столице стало известно накануне. Как отмечает Life.ru, слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток. Например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно в течение шести дней.